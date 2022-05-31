29 yaşındaki Hasret, sokakta dehşeti yaşadı - Son Dakika
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29 yaşındaki Hasret, sokakta dehşeti yaşadı

31.05.2022 11:36
29 yaşındaki Hasret, sokakta dehşeti yaşadı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde başıboş gezen sokak köpekleri, 5 yaşındaki Poyraz'ın ardından bu kez de işten çıkıp evine gitmek isteyen 29 yaşındaki Hasret Şişman'a saldırdı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde başıboş gezen sokak köpekleri, 5 yaşındaki Poyraz'ın ardından bu kez de işten çıkıp evine gitmek isteyen 29 yaşındaki Hasret Şişman'a saldırdı. 15 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç kız, saldırının şokunu üzerinden atamadı.

Devrek ilçesinde aynı mahallede ikinci kez sokak köpeği dehşeti yaşandı. Evinin önünde oyun oynarken köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Poyraz Çiloğlu'nun ardından, bu kez de işten çıkıp evine gitmek isteyen Hasret Şişman saldırıya uğradı. 15 köpeğin saldırısına uğradığını anlatan Şişman, yaşadıklarının şokunu üzerinden atamadı. Elindeki poşetleri kullanarak kendisini savunduğunu anlatan Şişman, her gece evine korkuyla gittiğini anlattı.

Belediye yetkililerine haber verdiklerini de anlatan Hasret Şişman, dehşet anlarını şöyle anlattı:

"İşten çıkıp evime doğru giderken 15 köpeğin saldırısına uğradım. Bu kadar kolay olmamalı. Defalarca ekiplere bilgi verdiğimiz halde köpekler sokaklarda dolaşıyor. Bugün benim, yarın başka bir çocuk. Belki başka bir vatandaşa kimse zarar görmesin. Benim elimde poşetler olmasaydı belki de daha kotu sonuçlar olabilirdi. Kendimi elimdeki poşetleri kullanarak savundum. Bugün ben bu psikolojiyi kaldıramıyorum. Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Hayvanseverler tepki gösteriyor. Ben de bir hayvanseverim ama çoğu köpek evlerine alıp dışarı salıyorlar. Her gece evime korku ile gidiyorum."

İlçe merkezinde sürüler halinde gezen sokak köpekleriyle ilgili tedbirlerin alınmasını isteyen Şişman, "Yetkililere şikayet ettiğimiz halde hiçbir önlem alınmadı. Ben artık evime korkuyla gitmek istemiyorum lütfen gerekli önlemler alınsın" diye konuştu.

(Murat Sulucak - İHA)

29 yaşındaki Hasret, sokakta dehşeti yaşadı
29 yaşındaki Hasret, sokakta dehşeti yaşadı
29 yaşındaki Hasret, sokakta dehşeti yaşadı

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Kaynak: İHA

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