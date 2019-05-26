Son Dakika Haberleri: 29 yaşındaki inşaat işçisi hayatını kaybetti

29 yaşındaki inşaat işçisi hayatını kaybetti

2 saat önce

Niğde'de çalıştığı inşaatın 6'ıncı katından düşen 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

29 yaşındaki inşaat işçisi hayatını kaybetti, System.String[]
Niğde'de çalıştığı inşaatın 6'ıncı katından düşen 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kaza Efendibey Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi.

29 yaşındaki inşaat işçisi S. P. iddiaya göre çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 6'ıncı kattan düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan inşaat işçisi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:23 Kaynak: İHA
Niğde, İşçi, 3. Sayfa
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