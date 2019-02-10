Son Dakika Haberleri: 29 Yaşındaki Otobüs Şoförü, Evinde Ölü Bulundu

29 Yaşındaki Otobüs Şoförü, Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 29 yaşındaki otobüs şoförü evinde ölü bulundu.

29 Yaşındaki Otobüs Şoförü, Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 29 yaşındaki otobüs şoförü evinde ölü bulundu. Talihsiz şoförün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan'da özel bir firmada otobüs şoförlüğü yapan Yusuf Yetişgen'i (29) uyandırmak isteyen yakınları, Yetişgen'in hareketsiz bir şekilde yattığını fark etmeleri üzerine hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede Yetişgen'in Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi'ndeki evine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç şoförün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yetişgen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Yetişgen'in solunum yetmezliği hastası olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:07 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa
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