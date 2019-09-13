29 yıl sonra çenesi düzeldi

Doğuştan çene ve diş bozukluğu olan genç kadın, 29 yıl sonra ameliyat oldu ve sağlığına kavuştu.



29 yaşındaki Hülya Karayiğit, doğuştan gelen çene bozukluğu hastalığı nedeniyle gündelik yaşamında zorluk yaşıyordu. Yiyecekleri ısıramayan, belli başlı gıdaları bu yüzden yiyemeyen, nefes almakta zorlanan ve ön çenesinin öne doğru olmasından dolayı dış görünüşünden memnun olmayan Karayiğit, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünde tedavi olmaya karar verdi. Alanında uzman Prof. Dr. Ahmet Demir ve ekibi, OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölümü tarafından yapılan tedavi planlaması doğrultusunda Koçyiğit'in çenesini ameliyatla düzeltti. Üst çenesi 4 mm yukarı gömülürken, alt çenesi de 8 mm geri çekildi. Bu sayede güzel bir dış görünüme ve sağlıklı bir ağız yapısına kavuşan Hülya Karayiğit, operasyon sonrası çok memnun olduğunu söyledi.



Ortodonti Anabilim Dalı ile Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ortak çalışıyor



Çene kemikleri arasındaki ilişkilerin bozuk olduğu durumlarda deformitenin düzeltilmesi ortognatik cerrahinin ilgi alanına giriyor. Çene deformiteli hastaların tedavi planlamaları disiplinler arası iş birliği gerektiriyor. Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı tarafından hastanın ameliyata hazırlanması için gerekli planlamalar ve müdahaleler yapılıyor. Ameliyat ise Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından gerçekleştiriliyor. Çene deformiteli hastalar konuşmak, yemek, içmek, nefes alma gibi faaliyetlerde günlük yaşantılarında zorluklar yaşayabilirler. Bunun yanı sıra sosyal hayatta da çene ve dolayısı ile yüz görünümleri ile ilgili sıkıntılar yaşayabiliyorlar.



"Yemek yiyemiyor, nefes alamıyor ve görünüşümü beğenmiyordum"



Çene ameliyatı öncesini dış görünüşü beğenmediğini ve birçok faaliyeti yerine getiremediğini ifade eden hasta Hülya Karayiğit, "Çene bozukluğum dolayısıyla doğuştan beri ısırma, çiğneme, nefes alma ve yemek yeme problemim vardı. Aynı zamanda dış görünüşümü de beğenmiyordum. Isırdığımda çenem birleşmiyordu. Alt çenem, üst çeneme göre öndeydi. OMÜ'de çift çene operasyonu yapıldı. Üst çeneme gömme, alt çenemde geriye alındı. Çenemin sağ ve sol kısmını da işlem yapıldı. Aynı anda 5 işlem birden uygulandı. Diğer çene ameliyatlarına göre zor bir ameliyat geçirdim. Ameliyatımdan çok memnun kaldım. Ameliyattan önce çenem tam kapanmıyordu. İnce gıdaları yiyemiyordum. Ön dişlerimi kullanamıyordum. Arka dişlerim de oturmadığı için çiğneme problemi yaşıyordum. Şimdi nefes almam, çiğnemem ve yemek yemem daha güzel oldu. Burun yapım bile değişti. Operasyon yüzümü bayağı etkiledi. Benim durumumda olan insan iyi bir doktor ve hastane bulduktan sonra operasyondan korkmasınlar. Özel hastaneler bu işlem için çok para istediler. Prof. Dr. Ahmet Demir de burayı seçmemde etken oldu. Ameliyatımda emeği geçen Ahmet Demir ve ekibi ile OMÜ'ye çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Bu ameliyat ile hastanın dış görünüşü ve ağız sağlığı düzeldi"



Ameliyat sonrasında hastanın dış görünüşünde ve ağız sağlığında büyük düzelmeler olduğunun altını çizen OMÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demir, "Alt ve üst çene arasındaki bu tür deformiteleri düzeltmeye yönelik ameliyatlar yapıyoruz. Bunlara da 'ortognatik cerrahi' diyoruz. Burada da hastamızın alt ve üst çenesi ile dişlerinde düzensizlikler vardı. Düzensizliklere karşı bir tedavi planlaması, OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölümü tarafından yapıldı. Bu planlamaya göre de hastanın cerrahi işlemini gerçekleştirdik. Hastamızda üst çene 4 mm üst tarafa gömüldü. Alt tarafta ise sağ taraftan 8 mm çene geri çekildi. Sol tarafta ise yaklaşık 5,5 mm'lik bir ilerletme kaydederek, hastanın çene yapısı ve dişlerinin birbiriyle ilişkilerini düzeltmeye çalıştık. Bu ameliyatlar fonksiyon dediğimiz hastanın çiğnemesi, konuşması ve dış görünümü açısından önemli ameliyatlardır. Bu ameliyatların sonunda hasta tamamen iyileştiği dönemde sosyal hayatına daha rahat ve huzurlu şekilde dönebilir. Konuşmasında ve yemek yemesinde de iyileşmeler meydana gelmektedir" diye konuştu.



Ameliyat sonrası yapılması gerekenlerden de bahseden Prof. Dr. Demir, şunları söyledi:



"Tedavinin ardından hastaların toparlanma süreleri 7-10 gün arasındadır. Fakat ortodontik tedavileri belli bir süre daha devam etmektedir. İlk günler sulu, daha sonra da katı gıdalar ile beslenilir. Sonuçta bu işlem bir ameliyat. Bu ameliyatın iyi geçmesi için ortodontik tedavisinin, ameliyat öncesi hazırlıklarının, ameliyat sonrası bakımlarının düzgün olması gerekiyor. Bütün her şeyin optimum şartlarda olması için ekip halinde çalışmalarına devam ediliyoruz."



Çene kemikleri arasında deformite olan hastaların, bu konuda deneyimli plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ve ortodonti kliniklerine başvurmaları uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. - SAMSUN