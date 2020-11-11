En çok şehit veren Kastamonu'dan, Azerbaycan için mektup kampanyası - Son Dakika

En çok şehit veren Kastamonu'dan, Azerbaycan için mektup kampanyası

11.11.2020 17:08

En çok şehit veren Kastamonu'dan, Azerbaycan için mektup kampanyası Tarihinde hiç işgal görmemesine rağmen Kurtuluş Mücadelesinde ülkenin kurtuluşu için en çok şehit veren Kastamonu'da Dağlık Karabağ'da zafer kazanan Azerbaycan için "Can Azerbaycan'a Bir Mektubum Var" kampanyası başlattı.

En çok şehit veren Kastamonu'dan, Azerbaycan için mektup kampanyası

KASTAMONU - Tarihinde hiç işgal görmemesine rağmen Kurtuluş Mücadelesinde ülkenin kurtuluşu için en çok şehit veren Kastamonu'da Dağlık Karabağ'da zafer kazanan Azerbaycan için "Can Azerbaycan'a Bir Mektubum Var" kampanyası başlattı. Kampanyası kapsamında tüm Türkiye genelinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da gösterdiği mücadelenin konu edinmesi hedefleniyor.

Tarihinde hiç işgal görmemesine rağmen Kurtuluş mücadelesinde en çok şehit veren Kastamonu, Karabağ'da Azerbaycan'ın elde ettiği zafer için harekete geçti. Bu kapsamda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi tarafından tüm Türkiye genelinde "Can Azerbaycan'a Bir Mektubum Var" kampanyası başlattı. Kampanyada 29 yıl önce Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ'ın Azerbaycan tarafından tekrar bağımsızlığına kavuşturulması konu edilecek. Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan zaferine yönelik yazılan mektuplar, bizzat dernek tarafından Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisine elden teslim edilecek.

"Can Azerbaycan'a Bir Mektubum Var" kampanyasının tanıtımına yönelik bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu, "Kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin topraklarının yüzde 20'sini oluşturan Karabağ, 29 yıl önce Ermenistan tarafından işgal edildi. Birleşmiş Milletler kararlarına göre Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen bölgede, tüm barışçıl yaklaşımlara ve girişimlere rağmen müzakere masalarında maalesef sonuç alınamamıştır. Azerbaycan, Karabağ'ı kurtarmak için haklı, zorlu ve başarılı bir askeri operasyon yürüterek, dün zaferini ilan etti. Bu süreçte, 7'den 70'e Türk halkı olarak biz de cepheden gelen haberlere odaklandık. Bir gözümüz cephedeydi, gönlümüzün yarısı hep Azerbaycan'daydı. Cepheden her gün güzel haberler gelerek yeni yerleşim birimleri kurtarıldı ve sonunda Ermenistan pes ederek yenilgiyi kabul etti. Karabağ'da dalgalanacak bayrak, bir daha hiç inmesin inşallah" dedi.

"29 yılın sonunda gelen sevincine ortak olmak için bu kampanyayı başlattık"

Mukaddes kutlu mücadeleyi zaferle taçlandıran Azerbaycan'ı yürekten kutladığını söyleyen Satıoğlu, "Muzaffer Azerbaycan ordusunun askerlerine Türk milletinin duygularını iletmek için bugün itibarıyla "Can Azerbaycan'a Bir Mektubum Var Kampanyası" başlatıyoruz. Kampanyamız 15 Aralık Salı günü sona erecek. Bu sürede derneğimize gönderilecek mektupları, başta Karabağ'da mücadele veren birlikler olmak üzere tüm Azerbaycan ordusuna ulaştırmaları için Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliğine teslim edeceğiz. Kampanyaya çocuğundan gencine, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına 81 ilimizden memleketimizin her köşesindeki insanlarımızı davet ediyorum. Mektuplarınızı derneğimize gönderin, Azerbaycan ordusuna ulaştıralım. Kardeşlerimizin 29 yılın sonunda gelen sevincine ortak olalım" diye konuştu.

Başkan Satıoğlu, konuşmasının sonunda kampanyaya destek veren herkesi teşekkür etti.

En çok şehit veren Kastamonu'dan, Azerbaycan için mektup kampanyası
En çok şehit veren Kastamonu'dan, Azerbaycan için mektup kampanyası
En çok şehit veren Kastamonu'dan, Azerbaycan için mektup kampanyası
En çok şehit veren Kastamonu'dan, Azerbaycan için mektup kampanyası
En çok şehit veren Kastamonu'dan, Azerbaycan için mektup kampanyası
En çok şehit veren Kastamonu'dan, Azerbaycan için mektup kampanyası
En çok şehit veren Kastamonu'dan, Azerbaycan için mektup kampanyası
En çok şehit veren Kastamonu'dan, Azerbaycan için mektup kampanyası

Azerbaycan, Kastamonu, Karabağ, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel En çok şehit veren Kastamonu'dan, Azerbaycan için mektup kampanyası - Son Dakika


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