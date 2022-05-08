29 YILDIR ANNELER GÜNÜ'NDE ŞEHİT OĞLUNUN KABRİ BAŞINA GİDİYOR - Son Dakika
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29 YILDIR ANNELER GÜNÜ'NDE ŞEHİT OĞLUNUN KABRİ BAŞINA GİDİYOR

08.05.2022 15:34

KAYSERİ'de Rafet İnci (84), 29 yıldır Anneler Günü'nde şehit oğlu Ahmet İnci'nin (21), Kartal Şehitliği'ndeki kabrine gidip, onu anıyor.

KAYSERİ'de Rafet İnci (84), 29 yıldır Anneler Günü'nde şehit oğlu Ahmet İnci'nin (21), Kartal Şehitliği'ndeki kabrine gidip, onu anıyor.

Kayseri'de yaşayan Rafet İnci'nin oğlu er Ahmet İnci 5 Ekim 1993'te Şırnak Yaylatepe mevkiinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. İnci, 29 yıl önce Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehit annesi Rafet İnci, o tarihten sonra her yıl Anneler Günü'nü oğlunun kabrinde kutlamaya başladı. Aradan geçen 29 yıl da Anneler Günü'nü kutlamak isteyen anne Rafet İnci, oğlunun kabrini ziyaret etti. Ahmet İnci'nin kabrine su döken anne İnci, oğlunun fotoğrafını öptü. Anne İnci, "Oğlumun askerliği bitmişti. Konvoylarla geliyorlarken son kez vatani görevini yapacağı sırada şehit oldu. Şehit olduğu sırada nişanlıydı. Bugün Anneler Günü. Oğlum benim yanıma geleceğine ben onun yanına geliyorum ama o yinede Anneler Günümü kutluyor. Bu oğlum hayatta olmadan geçen 29'ncu Anneler Günüm. Hakkımda hayırlısı buymuş. Bu dünya gelip geçici? diye konuştu.

'VARIM YOĞUM AHMET'İMDİ'

Oğlunun yaşadığı dönemde Anneler Günü'nü kutladığını belirten İnci, 'Oğlum her Anneler Gününde hediyeler alırdı. Hatta hediyeden önce öpücük bile verirdi. Hediyesi bir tarafa dursun beni kucaklar öperdi. Varım yoğum bir tek Ahmet'imdi. 3 çocuğum vardı. Bir kızımı da akciğer kanserinden kaybettim. Tabii bu Anneler Günü'nde çok üzülüyorum. Herkesin evladı geliyor. Bizlerinki gelmiyor. Ancak biz onlara geliyoruz. Onlar bize gelmiyor. Onlar bize inşallah ahirette gelecek" ifadelerini kullandı.

29 YILDIR ANNELER GÜNÜ'NDE ŞEHİT OĞLUNUN KABRİ BAŞINA GİDİYOR
29 YILDIR ANNELER GÜNÜ'NDE ŞEHİT OĞLUNUN KABRİ BAŞINA GİDİYOR
29 YILDIR ANNELER GÜNÜ'NDE ŞEHİT OĞLUNUN KABRİ BAŞINA GİDİYOR
29 YILDIR ANNELER GÜNÜ'NDE ŞEHİT OĞLUNUN KABRİ BAŞINA GİDİYOR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 29 YILDIR ANNELER GÜNÜ'NDE ŞEHİT OĞLUNUN KABRİ BAŞINA GİDİYOR - Son Dakika


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