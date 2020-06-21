29 yıldır şehit oğlunu mezarını bırakmayan ve köyde tek kalan babaya "Babalar Günü" sürprizi - Son Dakika

29 yıl önce Van'da şehit düşen oğlunun mezarını yalnız bırakmayarak köyden ayrılmayan ve tek başına kalan şehit babasına, Türk Kızılayı ekipleri, Babalar Günü hasebiyle sürpriz yaparak pasta kesti.

1993 yılında Van'da vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Sabahattin Tokat'ın Kastamonu'nun Araç ilçesi Avlacık köyü Ulualan Mahallesi'nde yaşayan 87 yaşındaki babası Sadık Tokat'ın 64 yıllık evlilik hayatındaki ilk babalar gününü Türk Kızılayı ekipleri kutladı.

87 yaşındaki şehit babası Sadık Tokat ile 82 yaşında hayatını kaybeden Huriye Tokat çiftinin 8 çocuğundan Selahattin Tokat, 1993 yılında Van'da vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Baba Tokat, şehir merkezindeki şehitliğin uzak olması nedeniyle oğlunun naaşını köydeki evlerinin yanına defnettirdi. Zamanla ailenin diğer çocukları ile köy halkının büyük kısmı şehre göç etti. Sadık Tokat ise, eşi ile şehit oğlunun yalnız kalmaması için köyden hiç ayrılmadı. Karı koca, her gün şehit oğullarının kabri başında dua edip mezarının bakımını yaptı. 29 Ocak 2020 tarihinde anne Huriye Tokat, vasiyeti üzerine oğlunun yanına defnedildi. Sadık Tokat, şehit oğlu ve eşini yalnız bırakmamak için şehirde yaşayan çocuklarının ısrarına rağmen köyü terk etmedi. Her gün mezarlığı ziyaret eden Şehit Babası Tokat, artık oğlunun yanı sıra eşine de dua ediyor.

Sadık Tokat'ı Babalar Günü'nde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Türk Kızılayı ekipleri yalnız bırakmadı. Hayatında hiç Babalar Günü kutlanmayan Sadık Tokat'ın ilk Babalar Günü'nü İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Türk Kızılayı ekipleri kutlayarak kendisine büyük bir sürpriz yaptı. Şehit babası Tokat için ekipler yaş pasta kesti. Bir süre şehit babası ile sohbet eden Kızılay ekipleri, ayrıca Şehit Selahattin Tokat'ın kabrini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

"29 yıldır şehit oğlumun mezarını bekliyorum"

87 yaşındaki Şehit Babası Sadık Tokat, "Ben oğlunu 29 yıl önce buraya gömdüm. Şehit oğlumun mezarını bırakmam. Şimdiye kadar bırakmadım. Bu seferde eşim öldü, eşimin mezarını da bırakmıyorum. Benim 8 çocuğum var, 5'i kız 3'ü oğlan. Kızımın birisi öldü, oğlumda şehit oldu. Gerisi sağlar" dedi.

Köyde kendisinden başka kimsenin kalmadığını fakat ara sıra damadının kendisini ziyarete gelerek ihtiyaçlarını gördüğünü anlatan Tokat, "Ben, şehit oğlumun mezarını burada yalnız bırakmamak için bu köyden ayrılmadım. Oğlum, Van'ın Çatak ilçesinde karakolda şehit düştü. Ayrılmakta istemiyorum, içimden gelmiyor" diye konuştu.

"Daha önce hiç Babalar Günümü kutlayan olmadı"

Daha önce kendisinin hiç Babalar Gününü kutlayanın olmadığını söyleyen Tokat, "İlk kez siz kutluyorsunuz. Şimdiye kadar Babalar Günümü kutlayanı işitmedim" şeklinde konuştu.

"29 yıldır şehit oğlunun mezarının başından ayrılmamış"

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Av. Akif Güzel, Sadık Tokat'ın 29 yıldır şehit oğlunu yalnız bırakmamak için köyden ayrılmadığını belirterek, "Bugün, Kastamonu Kızılay Şubemiz olarak Babalar Günü hasebiyle Araç'ın Avlacık köyünde yaşayan ve şehit oğlunun mezarı sırf bu köyde olduğu için köyünü terk etmeyin 29 yıldır oğlunun başından ayrılmayan Sadık amcamızı ziyarete geldik. Kendisinin hem Babalar Gününü kutlamak hem de hayır dualarını alıp askerde şehit olan oğlunun da ziyaret etmek amacıyla bugün buradayız. Biz, kendisinden hikayesini dinlediğimizde bundan çok etkilendik. Bu köyde tek başına yaşadığı halde eşi de vefat ettiği halde oğlunun mezarının köyde olması sebebiyle buralardan ayrılmadığını ve oğlunun burada olması sebebiyle ölene kadarda burada yaşamaya devam edeceğini söyledi. Biz, buradan tüm şehitlerimizi de bir kez daha anıyoruz, mekanları cennet olsun diyoruz. Bizde, şehit babamızın birer evlatları olarak Babalar Gününü kutluyoruz" dedi.

Şehit Babası Sadık Tokat'ın baba olmasının üzerinden 63 yıl geçmesine rağmen ilk kez Babalar Gününün kutlandığını öğrendiklerini söyleyen Başkan Güzel, "Şehit Babamız, Kızılay ekipleri tarafından ilk baba olmasının üzerinden 63 yıl geçmesine rağmen ilk kez Babalar Gününün kutlandığını söyledi. Bizde Kızılay ekipleri olarak buna da vesile olduğumuz için ayrı bir mutluluk duyduk, şehit babamısın Babalar Gününü de hep birlikte kutlamış olduk" diye konuştu. - KASTAMONU