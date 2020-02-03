290 güreşçi 6 Şubat'ta Denizli'de mindere çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor 290 güreşçi 6 Şubat'ta Denizli'de mindere çıkacak - Son Dakika Spor

290 güreşçi 6 Şubat'ta Denizli'de mindere çıkacak

6 saat önce

Denizli'de 6 Şubat ta başlayacak Okul Sporları Yıldızlar Grup Şampiyonasında Grekoromen stilde 15 ilden 154 sporcu, serbest stilde ise 14 ilden 136 sporcu olmak üzere toplamda 290 sporcu mindere çıkacak.

290 güreşçi 6 Şubat'ta Denizli'de mindere çıkacak, System.String[]

Denizli'de 6 Şubat ta başlayacak Okul Sporları Yıldızlar Grup Şampiyonasında Grekoromen stilde 15 ilden 154 sporcu, serbest stilde ise 14 ilden 136 sporcu olmak üzere toplamda 290 sporcu mindere çıkacak.


Denizli'de 6-7-8 Şubat tarihlerinde Okul Sporları Güreş Grup Şampiyonası yapılacak. Yıldız erkekler kategorisinde düzenlenecek şampiyona Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenecek. Grekoromen stilde 15 ilden 154 sporcu, serbest stilde ise 14 ilden 136 sporcu olmak üzere toplamda 290 sporcu mindere çıkacak.


Yarışma sonunda dereceye girecek güreşçiler yapılacak törenle ödüllendirilecek. Denizli grup müsabakalarında dereceye giren sporcular 5- 8 Mart 2020 tarihlerinde Tokat'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası biletini alacak. - DENİZLİ

Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:54 Kaynak: İHA
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