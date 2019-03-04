Son Dakika Haberleri: 293 Kilogram 200 Gram Eroin Ele Geçirildi

293 Kilogram 200 Gram Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

Erzincan'da, bir tırda 293 kilogram 200 gram eroin ele geçirildi.

Erzincan'da, bir tırda 293 kilogram 200 gram eroin ele geçirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren emniyet ekipleri 65, 34 ve 73 il plakalı tırlar ile batı illerine kaçak malzeme nakliyatı gerçekleştirileceği bilgisine ulaştı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlükleri ekiplerince, Erzurum yolu uygulama noktasında belirtilen tırlar üzerinde çalışma başlatıldı.

Uygulama noktasında durdurulan tırlardan, 34 plakalı çekiciye ait dorsede bulunan koliler üzerinde narkotik dedektör köpeği "Curt" ile arama yapıldı. Aramada, elyaf yastıkların içine gizlenmiş 431 paket içinde toplam 293 kilogram 200 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili birbirleri ile irtibatlı oldukları belirtilen 3 tır şoförü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:00 Kaynak: AA

Narkotik, Erzincan, Güncel
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