Son Dakika Haberleri: 294 Bin 480 Suriyeli Ülkesine Döndü

294 Bin 480 Suriyeli Ülkesine Döndü

32 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl 294 bin 480 Suriyelinin ülkesine döndüğü belirtildi.

294 Bin 480 Suriyeli Ülkesine Döndü, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl 294 bin 480 Suriyelinin ülkesine döndüğü belirtildi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından 2018 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Buna göre, geçen yıl 853 bin 274 yabancıya oturma izni verildi, 268 bin 3 düzensiz göçmen yakalandı, 55 bin 894 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

6 bin 278 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, 90 düzensiz göçmen ise denizden yasa dışı yollarla göç etmeye çalışırken yaşamını yitirdi.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 2018'de 294 bin 480 oldu.

112 Acil Çağrı Hattı 35 milyon 649 bin 933 kez arandı

Bakanlık, 112 Acil Çağrı Hattı'nın geçen yıl 35 milyon 649 bin 933 kez arandığını, bunların sadece yüzde 36,58'inin amacına uygun olduğunu belirtti.

"Adres sormak" veya "telefonu denemek" gibi gereksiz ve asılsız nedenlerle acil çağrı hattını meşgul edenlere 250 lira idari para cezası uygulandığı da hatırlatıldı.

Polis imdat ve jandarma hatlarına gelen çağrılar

İçişleri Bakanlığınca 2018'de 155 Polis İmdat Hattı'na 26 milyon 407 bin 845 çağrı geldiği bildirildi.

Bu çağrıların yüzde 15'ini gereksiz aramalar oluştururken, yüzde 30'unda bilgi talep edildi.

156 Jandarma Çağrı Merkezi'ne ise 717 bin 627 çağrı ulaştı. Bu aramaların yüzde 17'sini asılsız çağrılar oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:24 Kaynak: AA

Ekonomi
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