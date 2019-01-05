294 bin 480 Suriyeli ülkesine döndü
15 dakika önce
İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl 294 bin 480 Suriyelinin ülkesine döndüğü, 90 düzensiz göçmenin ise deniz yoluyla yasa dışı yollarla göç etmeye çalışırken hayatını kaybettiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl 294 bin 480 Suriyelinin ülkesine döndüğü, 90 düzensiz göçmenin ise deniz yoluyla yasa dışı yollarla göç etmeye çalışırken hayatını kaybettiği bildirildi. 853 bin 274 yabancıya ise oturma izni verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:40
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