Son Dakika Haberleri: 294 bin 480 Suriyeli ülkesine döndü

294 bin 480 Suriyeli ülkesine döndü

15 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl 294 bin 480 Suriyelinin ülkesine döndüğü, 90 düzensiz göçmenin ise deniz yoluyla yasa dışı yollarla göç etmeye çalışırken hayatını kaybettiği bildirildi.

294 bin 480 Suriyeli ülkesine döndü, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl 294 bin 480 Suriyelinin ülkesine döndüğü, 90 düzensiz göçmenin ise deniz yoluyla yasa dışı yollarla göç etmeye çalışırken hayatını kaybettiği bildirildi. 853 bin 274 yabancıya ise oturma izni verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:40 

Ekonomi
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