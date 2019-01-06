294 Bin Suriyeli Ülkesine Geri Döndü
12 dakika önce
İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında 294 bin 480 Suriyelinin ülkesine geri dönüş yaptığını, 90 düzensiz göçmen denizden göç etmeye çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı
, 2018 yılında 294 bin 480 Suriyelinin ülkesine geri dönüş yaptığını, 90 düzensiz göçmen denizden göç etmeye çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerini açıkladı. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından yapılan paylaşıma göre; geçen yıl 853 bin 274 yabancıya oturma izni verildi, 268 bin 3 düzensiz göçmen yakalandı, 55 bin 894 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi. 6 bin 278 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, 90 düzensiz göçmen ise denizden yasa dışı yollarla göç etmeye çalışırken yaşamını yitirdi. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 2018'de 294 bin 480 oldu. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:47 Kaynak: İHA
Yetkisi Olmadığı Halde Kendini Yetkili Servis Olarak Tanıtanlara 341 Bin TL'ye Kadar Ceza Kesilecek
Sivaslı Esnaf Ücretli Poşet Uygulamasına "Cüşet" Adını Verdiği Ürünle Çözüm Buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı
Cumhurbaşkanlığından, New York Times'ın 'Türkiye'den Yurt Dışına Göç' Konulu Yazısına Yalanlama Geldi