Son Dakika Haberleri: 295 Muvazzaf Asker Hakkında Gözaltı Kararı

295 Muvazzaf Asker Hakkında Gözaltı Kararı

52 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör ve sabit kontörlü hat kullandığı tespit edilen 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

295 Muvazzaf Asker Hakkında Gözaltı Kararı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör ve sabit kontörlü hat kullandığı tespit edilen 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullananlara yönelik tespitler gerçekleştirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu, hatlardan irtibat kurduğu tespit edilen 295 muvazzaf askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün saat 01.00'de başlatılan eş zamanlı operasyon kapsamında 2 Albay, 1 Yarbay, 8 Binbaşı, 10 Yüzbaşı, 73 Üsteğmen, 8 Teğmen, 185 Astsubay ve 8 UzmanÇavuş'un yakalama işlemlerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından devam ediliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:17 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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