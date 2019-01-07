Son Dakika Haberleri: 295 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

295 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 295 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

295 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 295 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 68, Başkale'de 6, Çatak'ta 108, Erciş'te 15 Gevaş'ta 1 ve Gürpınar ilçesinde ise 66 olmak üzere toplam 295 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

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