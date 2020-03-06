296 çocuk için 286 bin lira ödeme sağlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 296 çocuk için 286 bin lira ödeme sağlandı - Son Dakika

296 çocuk için 286 bin lira ödeme sağlandı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 296 çocuk için 254 aileye 286 bin 881 lira 13 kuruş sosyal ekonomik destek ödemesi gerçekleştirildi.

296 çocuk için 286 bin lira ödeme sağlandı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 296 çocuk için 254 aileye 286 bin 881 lira 13 kuruş sosyal ekonomik destek ödemesi gerçekleştirildi.


Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere çocuklarını yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan ekonomik destek hizmeti ile ailelere yapılacak psiko-sosyal destek hizmeti olan sosyal hizmet destekleri kapsamında Düzce'de 296 çocuk için 286 bin lira ödeme sağlandı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yardımlar korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerin korunma altına alınmasına esas oluşturulacak nedenin ekonomik yoksunlukların giderilmesi için Sosyal Ekonomik Destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım: " Çocuklar ve ailelerine kuruluş bakımı yerine, ekonomik yardım ve diğer destekleyici sosyal hizmet uygulamalarıyla ailenin parçalanmadan bir arada yaşamasına fırsat veren ödemeler ile kuruluş bakımından ayrılan veya ekonomik desteğe ihtiyaç duyan gençlerin bir süre desteklenerek toplumda muhtaç duruma düşmeden hayatlarını sürdürmeleri amaçlıyoruz. Bu kapsamda Düzce'de 296 çocuk için 254 kişiye sosyal ekonomik destek sağladık. Toplamda şubat ayı içerisinde ödediğimiz miktar ise 286 bin 881 lira 13 kuruş olarak kişilerin hesaplarına yatırıldı. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:49 Kaynak: İHA
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