297. Sokağa park yapılıyor

Bartın Belediyesi Mahallelerde çocukların eğlenebileceği, sosyalleşebileceği yetişkin vatandaşlarında ise spor yapıp dinlenebileceği park alanları oluşturma çalışmalarına bir yenisini Karaköy Mahallesi 297. Sokak'ta ekliyor.



400 metrekarelik alanda gerçekleşecek olan park alanının içinde yürüyüş yolu, spor aletleri, dinlenme alanları ve çocuk oyun alanları olacak.



Çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, " Belediye olarak mahallerimizin çocuk oyun alanı, dinlenme alanı ve spor alanı gibi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar 120'den fazla park alanı yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine bir parkta Karaköy Mahallesi 297. Sokağa yapmak üzere çalışma başlattık. 400 metrekarelik alanda gerçekleşecek olan parkımızın içinde yürüyüş yolu, spor aletleri, dinlenme alanları ve çocuk oyun alanları olacak. Kısa zaman içinde burada ki çalışmalarımızı tamamlayarak parkımızı halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BARTIN