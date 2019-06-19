298 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili 4 kişi yargılanacak

Ukrayna'da düşürülen Malezya Hava Yolları'na ait uçakla bağlantılı olduğu belirtilen 4 zanlı cinayetle yargılanacak.

Ukrayna'da düşürülen Malezya Hava Yolları'na ait uçakla bağlantılı olduğu belirtilen 4 zanlı cinayetle yargılanacak.



Ukrayna'da düşürülen Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesini soruşturan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), elde ettiği sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Ukrayna'da düşürülen MH17 sefer sayılı Malezya uçağıyla ilgili 4 kişinin cinayet suçlamasıyla yargılanmasına karar verildi. 2014 yılında düşen uçakla ilgili Hollanda'da görülecek davada 3'ü Rus 1'i Ukrayna uyruklu olmak üzere 4 şahıs yargılanacak. Yargılanacak kişiler arasında Rus Albay İgor Girkin, Rusya Silahlı Kuvvetler Genelkurmayına bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU Subayı Sergey Dubinsky, GRU üyesi Oleg Pulatov ve Ukrayna vatandaşı Leonid Kharchenko bulunuyor.



Hollanda, 2014 yılında Ukrayna'da Malezya Hava Yolları'na ait uçağının füzeyle düşürülmesi sonucu 298 kişinin hayatını kaybettiği olaydan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Uluslararası bir araştırmacı ekibi geçtiğimiz yıl uçağın bir Rus askeri füzesince vurulduğunu açıklamıştı. Rusya ise suçlamaları reddediyor. - AMSTERDAM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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