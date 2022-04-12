2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı - Son Dakika
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2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı

12.04.2022 19:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası 2B arazilerinin satışıyla ilgili vatandaşlara müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaş ve kamu arasındaki mülkiyet tartışmasına son vermek için 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

31 ARALIK'A KADAR UZATILDI

2B arazilerinin satışlarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaş ve kamu arasındaki mülkiyet tartışmasına son vermek için 2B arazi satışlarıyla ilgili başvuru ve ödeme sürecini de 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

ARAZİ KİRALAMA İMKANI

Çiftçilere de birtakım müjdeler veren Erdoğan, "Tarım amaçlı kullanılmak üzere çiftçilerimize ecri misil bedelinin yarısına 10 yıl süreyle kiralama imkanı getirdiğimiz Hazine taşınmazlarına başvuru süresini kaldırıyoruz. 3 yıl süreyle Hazine taşınmazını kullanan çiftçilerimize başka şart aramadan bu araziyi kiralama imkanını getiriyoruz. 10 yıllık süreyi dolduranlar satın alabilecektir." diye konuştu.

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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık.' Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık.' Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçleriyle iftarda bir araya geldi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçleriyle iftarda bir araya geldi: (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Aralık, Kamu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı - Son Dakika
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