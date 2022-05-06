2K Games, Mafia 4'ün geliştirildiğini bildirdi - Son Dakika
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2K Games, Mafia 4'ün geliştirildiğini bildirdi

2K Games, Mafia 4'ün geliştirildiğini bildirdi

06.05.2022 15:18

2K Games, Hangar 13'ün kurucusu Haden Blackman'ın ayrılış haberinin ardından yeni Mafia oyununu geliştirdiklerini duyurdular.

NBA, WWE, Civilization ve Mafia gibi serilerin geliştiriciliğini üstlenen 2K Games, Hangar 13'ün stüdyo şefi ve kurucusu Haden Blackman'ın yedi yıl sonra Mafia 3 geliştirici ekibinden ayrıldığını duyurdu ve yeni bir Mafia oyununun geliştirildiği açıklandı.

YENİ MAFIA OYUNU GELİŞTİRİLİYOR

Hangar 13'te geliştirilme aşamasında olan bir Mafia oyunu olduğu biliniyor. 2K, Haden'ın ayrılığı sonrası Hangar 13'ü kurduğu ve Mafia serisini yayınlamadaki liderliği için minnettar olduğunu belirtirken Mafia 4'ün de geliştirildiği ortaya çıktı.

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2K'in Haden için yaptığı açıklamada, "Haden'in inşasına yardım ettiği şey, gelecek yıllarda da ilerlemeye ve büyümeye devam edecek. Tutkularının peşinden giden tüm çalışanlarımızı destekliyoruz ve bundan sonraki süreçte onun için en iyisini diliyoruz." sözlerine yer verdi.

Ayrıca 2K, e-postada Hangar 13'ün operasyon direktörü Matthew Urban'ın da stüdyodan ayrıldığından bahsetmedi. Şirkette bu tarz ayrılıklar gerçekleşirken yeni oyunda da bir takım değişikliklerin olacağı şimdiden belli oldu.

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