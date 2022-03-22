2K tarafından yayınlanan interaktif korku oyunu The Quarry duyuruldu - Son Dakika
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2K tarafından yayınlanan interaktif korku oyunu The Quarry duyuruldu

22.03.2022 11:47

Until Dawn ve Dark Pictures Anthology'yi geliştiren ekip Supermassive Games, The Quarry adlı yeni projelerini açıkladı. Geliştirici, oyunu normalde supermassive'den çıkan interaktif sinema oyunlarının türünü çok açıklayan bir "korku deneyimi" olarak tanımlıyor.

Geçtiğimiz yıllarda vizyona giren gerilim korku filmi The Quarry'nin geçtiğimiz günlerde interaktif korku oyunu duyuruldu. The Quarry'nin önümüzdeki aylarda piyasaya sürüleceği bildirildi.

Bilmeyenler için Supermassive, klasik korku filmlerini çağrıştıran seçim yüklü anlatı maceraları yapar. Ürkütücü interaktif oyunlar, genellikle bazı tanınmış aktörleri ve en azından The Dark Pictures Anthology'sinde, etraftaki en iyi co-op oyunlarından bazılarını içeriyor.

Son bir kaç yıldır, Supermassive yukarıda bahsedilen antoloji üzerinde çalışıyor, üçüncü oyunu House of Ashes, geçen yıl piyasaya sürüldü. Antoloji başlangıçta her altı ayda bir yeni oyun çıkarmak üzere anlaşmıştı, ancak bu plan hemen çöktü ve görünüşe göre altı aylık plan bir yıla çekildi.

THE QUARRY KONUSU

Yaz kampının son gecesinde güneş batarken dokuz genç gözetmen öngörülemez korkularla dolu bir geceye adım atıyor. Peşlerindeki kana bulanmış yöre insanından ve yaratıklardan daha da kötüsü hayatta kalabilmeleri için alman gereken hayal bile edemeyeceğin kararlar.

THE QUARRY NE ZAMAN ÇIKACAK

The Quarry, 10 Haziran 2022'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC için çıkış yapacak.

THE QUARRY KAÇ TL? NE KADAR?

The Quarry için Steam'de ön sipariş fiyatı 429 TL iken Deluxe Edition fiyatı ise 499 TL'dir.

2K tarafından duyurulan interaktif korku oyunu The Quarry duyuruldu

OYUN HAKKINDA

Korku Filmleri Tarihçesi Görsel Filtre Paketini edinmek için ön sipariş ver! Her biri farklı korku filmi tarzını yansıtan üç sinematik filtreden istediğini seçerek The Quarry'nin estetik görünümünü istediğin gibi özelleştir: Bağımsız Korku Filmleri, 80'lerin Korku Filmleri ve Klasik Siyah Beyaz Korku Filmleri. Ön sipariş teklifi için son tarih 10 Haziran 2022'dir.

Yaz kampının son gününde güneş batarken Hackett's Quarry'nin genç gözetmenleri kutlamak için bir parti düzenler. Çocuk yok. Yetişkin yok. Kural yok.

2K tarafından duyurulan interaktif korku oyunu The Quarry duyuruldu

Ancak işler hızla kötüye gitmeye başlar.

Kana bulanmış bölge sakinleri ve çok daha sinsi bir şey tarafından avlanan gençlerin parti planları öngörülemeyen bir korku gecesine dönüşür. İlişkiler akla hayale gelmeyecek kararlarla sınanırken dostane atışmaların ve flörtleşmelerin yerini ölüm kalım meseleleri alıyor.

Hepsi de örümcek ağının ipleri gibi birbirine bağlı olasılıklar arasından yaptığın seçimlerle şekillenen ve sürükleyici bir film gibi ilerleyen bu hikâyede dokuz kamp gözetmeninden birini seçip oyna. Karakterlerin her biri gösterinin yıldızı olabilir ya da daha gün doğmadan ölebilir.

SENİN HİKÂYEN, ONLARIN KADERİ

O gizli kapağın ardındakilere bakmaya cesaretin var mı? Ormanın içinden gelen çığlıkların nedenini araştıracak mısın? Arkadaşlarını kurtaracak mısın? Yoksa canın pahasına kaçacak mısın? Küçük ya da büyük her seçim hikâyeni şekillendiriyor ve kimin öleceğini, kimin hayatta kalacağını belirliyor.

2K tarafından duyurulan interaktif korku oyunu The Quarry duyuruldu

FİLM TADINDA NEFES KESEN BİR DENEYİM

En yeni yüz yakalama teknolojisi ve filmleri aratmayan ışıklandırma teknikleri ile Hollywood'un yetenekli oyuncularının muhteşem performansları bir araya gelerek Hackett's Quarry'nin korkunç dünyasını nefes kesen sinematik bir deneyim olarak hayata geçiriyor.

2K tarafından duyurulan interaktif korku oyunu The Quarry duyuruldu

BU KORKUYU ARKADAŞLARINLA PAYLAŞ

Kaderini emanet edeceğin en çok 7 davetli oyuncunun seninle birlikte oyunu izleyip önemli kararlarda oy verebildiği çevrimiçi oyunda hikâyeyi grupça şekillendirebilirsiniz! İsterseniz her oyuncunun bir gözetmeni seçtiği bir korku partisi verip yerel eşli oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

2K tarafından duyurulan interaktif korku oyunu The Quarry duyuruldu

DENEYİMİNİ KİŞİSELLEŞTİR

Oynanışı etkileyen tüm unsurların zorluk derecesinin ayarlanabilmesi her seviyeden oyuncunun bu korku oyunundan keyif almasını sağlıyor. Ayrıca oynamak yerine izlemeyi tercih ediyorsan Film Modu ile The Quarry tek solukta izlenecek heyecan dolu bir sinema deneyimine dönüşüyor. Hikâyenin nasıl şekilleneceğini seç, arkana yaslan ve patlamış mısır eşliğinde çığlıklarla yankılanan sahneleri izle!

THE QUARRY FRAGMANI İZLE

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Playstation, The Quarry, Steam, oyun, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar 2K tarafından yayınlanan interaktif korku oyunu The Quarry duyuruldu - Son Dakika


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