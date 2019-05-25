Son Dakika Haberleri: 3+1 öğrencileri için sertifika töreni düzenlendi

3+1 öğrencileri için sertifika töreni düzenlendi

4 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 3+1 Eğitim Modeli İş Yeri Uygulamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler için katılım belgesi töreni düzenledi.

3+1 öğrencileri için sertifika töreni düzenlendi, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 3+1 Eğitim Modeli İş Yeri Uygulamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler için katılım belgesi töreni düzenledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'ın ev sahipliğinde Üniversite Spor Salonu'nda gerçekleşen törene, Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz ve Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile 3+1 uygulamasına katılan işyerlerinin temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Taş, üniversite ünyesinde ilk olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan 3+1 modeli ile, meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin son eğitim dönemlerini işyerlerinde çalışarak tamamlamadıklarını ve bu yıl toplam 357 öğrencinin daha mezun olmadan iş tecrübesi edinmiş olduğunu söyledi. 2 yıldır başarıyla sürdürülen uygulamanın, meslek yüksekokulu öğrencilerinin istihdama katılımını artıracağına inandığını belirten Rektör Taş, uygulamanın önümüzdeki yıl gelişerek devam edeceğini ifade etti. Üniversite olarak 3+1 modeline son derece önem verdiklerin sözlerine ekleyen Rektör Taş, 3+1 Eğitim Modeli İş Yeri Uygulamasını başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti ve uygulama paydaşlarına şükranlarını sundu.

Tören, 3+1 eğitim modeli iş yeri uygulamasına katkı sağlayan üniversite personeli ve uygulamaya katılan öğrencilere belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:24 Kaynak: İHA
Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan "İki Üniversite Mezunuyum İş Bulamıyorum" Diyen Kadına Yanıt: Kocan Ne Yapıyor? Son Paralarıyla İş Kurdular, Kazanacakları Parayla Evlenecekler Tarlasını Sürerken 5 Bin Yıllık Tarihi Eserler Buldu, "Tutuklanırım" Korkusuyla Müze Müdürüne Koştu ABD'de Bir Öğretmenin Kız Öğrenciyi Taciz Ettiği Anlar, Saniye Saniye Kaydedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 17:57:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3+1 öğrencileri için sertifika töreni düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]