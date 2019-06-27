???????? ?????? ??????.. ?????? ?? "?????" (3)
2 saat önce
AA ?? ?? ???? ??????? ??? ?????? ?????? ?? ?????? ??? ????? ??? ??? ??? ??????? ???? ???? ????? ??? ??? ??? ???? ????? ???? ???? ???? ?????? ????? ????.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:38 Kaynak: AA
AA ?? ?? ???? ??????? ??? ?????? ?????? ?? ?????? ??? ????? ??? ??? ??? ??????? ???? ???? ????? ??? ??? ??? ???? ????? ???? ???? ???? ?????? ????? ????.
??????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ???? ??? ??????? ?????????? ???? ???? ??????? ???? ???? ??? ??? ????? 2005? ??? ???? ???????? ?? ??????? ?? ???? ??????? ?????? ??? ????? 125 ???? ??? ????????.
????? ????? ?????? ??????: "???? ?? 2005 ???? ???? ???? ?????? ?? ??? ??????? ????????? ??? ?????? ??????? ??????? ?????? ??????? ?? 2007 ??????? ?? ????? ???? ?????????? ???? ???? ?????? ???? ?????".
?????: "?? ????? ?????? ?? ???? ????? ????? ???????? ??????? ????? ?? ????? ?????? ???? ??????? ????????? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ??????? ???????? ???????? ?????? ??????? ????????? ???????? ?????? ????? ???? ?????? ?? ?????? ??? ????? ????? ??????".
Son dakika! Japonya'da konuşan Erdoğan, Türkiye'de kadın üniversitesi için talimat verdi
Kuzu göbeği mantarının kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor
Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı
Erdoğan, ABD yaptırım uygularsa Türkiye'nin atacağı adımı açıkladı