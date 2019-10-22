Son Dakika Haberleri: 3,2 milyon hektar alana "özel statülü" koruma
Son Dakika Ekonomi 3,2 milyon hektar alana 'özel statülü' koruma

3,2 milyon hektar alana "özel statülü" koruma

39 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün doğal güzellikleri koruma faaliyetleri kapsamında Türkiye'de 3 milyon 211 bin hektar alanda koruma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

3,2 milyon hektar alana

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün doğal güzellikleri koruma faaliyetleri kapsamında Türkiye'de 3 milyon 211 bin hektar alanda koruma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:39 
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