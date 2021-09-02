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3-4 ayda bir gördükleri dışarıyı artık her gün görebilecekler - Son Dakika

3-4 ayda bir gördükleri dışarıyı artık her gün görebilecekler

02.09.2021 11:14
3-4 ayda bir gördükleri dışarıyı artık her gün görebilecekler, System.String[]

Adıyaman'da, SMA Tip 2 hastası olan Recep ve Meryem kardeşler, 3-4 ayda bir çıktıkları dışarıya artık her gün çıkabiliyor.

Adıyaman'da, SMA Tip 2 hastası olan Recep ve Meryem kardeşler, 3-4 ayda bir çıktıkları dışarıya artık her gün çıkabiliyor. Akülü sandalye temin edilen ve evlerine asansör kurulan kardeşlerin mutluluğu herkesin yüzünü güldürdü.

Adıyaman'da yaşayan Halise ve Abuzer Güler'in 5 çocuklarından SMA Tip 2 hastası olan 15 yaşındaki Recep Güler ile 9 yaşındaki Meryem Güler, 2. kattaki evlerinden yaşıtları gibi dışarıya çıkamıyor ve oyunlar oynayamıyordu. 3-4 ayda bir anneleri veya babalarının sırtında bahçeye inebilen ve burada da bir sandalyenin üzerine oturarak herhangi bir şey yapamayan Recep ve Meryem için Avrupa Yetim Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Tırpan ile dernek gönüllüsü Mücahit Haras, Güler ailesiyle bir araya geldi. Mehmet Tırpan ve Mücahit Haras, ilk olarak her iki kardeşin yaşamlarını daha rahat sürdürebilmesi için Avrupa Yedim Derneği Genel Merkezinden 2 adet akülü sandalye temin etti. Sandalyelerine kavuşan ama evin dışına çıkamayan kardeşler için bu defa evin yan kısmına asansör kuruldu. Asansörlerine kavuşan Recep ve Meryem kardeşler, artık kimseden bir yardım beklemeden hem bahçeye inebiliyor hem de arkadaşlarıyla bir araya gelerek gezebiliyor.

3-4 Ayda bir dışarıya çıkabildiklerini ve sürekli ev içerisinde sıkılıp ya telefonla yada televizyon izleyerek zaman geçiren Recep ve Meryem kardeşleri artık kimse evde tutamıyor.

Bu tür yardımlaşmalara önem verdiklerini dile getiren Avrupa Yetim Derneği Adıyaman Mücahit Haras, "Bizlerden talepleri oldu, iki adet akülü sandalye ve asansör istediler. Evleri ikinci katta tek başına yürüyerek çıkamıyorlar. Anneleri sırtına alıp çıkarabiliyor kendilerini. Bizlerde Avrupa Yetim Derneği olarak taleplerini karşıladık. Temin ettiğimiz akülü araba ve asansörü kurduk. Allah yardımcı olan herkesten razı olsun" dedi.

Daha sonra konuşan Recep Güler ise, "Ben 4 ayda bir çıkıyordum. Şuanda her gün çıkabiliyorum. Her zaman telefonla oynuyordum başka bir şey yapamıyordum, ders çalışıyordum. Şimdi dışarı çıkıyorum, arkadaşlarımla geziyorum, her türlü şeyi yapıyorum" şeklinde konuştu.

Asansöre ve akülü sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Meryem Güler ise "Eskiden böyle 4 ayda bir çıkıyorduk, şimdi her gün çıkabiliyoruz. Çok mutluyum çokta güzel. Annem getiriyordu öyle sandalyede oturup arkadaşlarla birazcık taş, kağıt, makasmış öyle şeyler oynuyorduk. Şimdi geziyorum, dolaşıyorum yani her şey yapabiliyorum. Evet çok rahatım" cümlelerini kullandı.

Yaşadıkları sıkıntıların sona erdiğini söyleyen Halise Güler ise, "Daha önce biz çocukları zorluklarla aşağıya indiriyorduk, sırtlayarak getiriyorduk, çok zorlanıyorduk. Her zaman da getiremiyorduk. Çok şükür şimdi asansörümüz oldu ve binecekler. 2-3 ayda bir çıkabiliyorlardı. Çıkamıyorlardı, gezemiyorlardı. Allah razı olsun artık inip çıkabilecekler" diye konuştu. - ADIYAMAN

3-4 ayda bir gördükleri dışarıyı artık her gün görebilecekler
3-4 ayda bir gördükleri dışarıyı artık her gün görebilecekler
3-4 ayda bir gördükleri dışarıyı artık her gün görebilecekler
3-4 ayda bir gördükleri dışarıyı artık her gün görebilecekler
3-4 ayda bir gördükleri dışarıyı artık her gün görebilecekler
3-4 ayda bir gördükleri dışarıyı artık her gün görebilecekler
3-4 ayda bir gördükleri dışarıyı artık her gün görebilecekler

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 3-4 ayda bir gördükleri dışarıyı artık her gün görebilecekler - Son Dakika


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