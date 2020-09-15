3,5 milyon kişiye 18 milyar lira destek - Son Dakika

3,5 milyon kişiye 18 milyar lira destek

Karabük Sosyal Güvenik İl Müdürü İsmail Yıldırım, Türkiye genelinde 12 Eylül itibariyle kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon 579 bin 456 kişiye 18 milyar 690 milyon 782 bin 830 lira destek sağladığını açıkladı.

3,5 milyon kişiye 18 milyar lira destek, System.String[]

Karabük Sosyal Güvenik İl Müdürü İsmail Yıldırım, Türkiye genelinde 12 Eylül itibariyle kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon 579 bin 456 kişiye 18 milyar 690 milyon 782 bin 830 lira destek sağladığını açıkladı.

Yıldırım, korona virüs (Covid-19) pandemisi döneminde sunulan sağlık hizmetleri ve sosyoekonomik destekler hayati önem taşıdığını, Covid-19 sürecinde kayıtlı istihdam edilen çalışanlarla sosyal güvencesi bulunan vatandaşların en çok hizmet aldığı genel sağlık sigortası hizmetlerinin aksatılmadan yürütüldüğünü söyledi.

Sosyal güvenlik sisteminin vatandaşlara hayatları boyunca sağlık hizmeti vermeyi, asgari bir gelir düzeyi sağlamayı ve kişileri mesleki, fizyolojik ve sosyoekonomik nitelikteki risklere karşı korumayı ve bu risklerden doğan zararları gidermeyi amaçlayan sistem olduğunu ifade eden Yıldırım, "Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecisince vatandaşlarımızın sağlık hizmet sunucularına erişimi ve yapılacak tedavileri, kullanılacak ilaç ve tıbbi malzemelerin temini ve finansmanında getirilen yenilikler ile sağlığa erişiminin oldukça kolay ve sorunsuz gerçekleşmesi Sosyal Güvenlik sistemimizin sağlam bir alt yapısı olduğunun en önemli göstergesi olmuştur. Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışmaya başlayan herkes kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır. Çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini işverenden isteme ve yerine getirilmediği takdirde yasal yollara başvurma haklarına sahiptir. İşverenler açısından da; gerek kendisini gerekse yanında çalıştırdığı kişileri sosyal güvenlik kurumuna bildirmek zorundadır. Kayıt dışı çalışma ya da çalışanların ücretlerindeki kayıt dışılık, çalışanlar-işverenler ve devlet açısından ele alındığında, verdiği zararlar oldukça önemsenmesi gereken bir konudur. Sosyal Güvenlik Kurumu; Anayasanın 60'ıncı maddesinde yer alan 'Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar' hükmü ile getirilen ve kendisine verilen bu görevi devletimizin ve Milletimizin bekası açısından kararlılıkla sürdürmektedir" dedi.

"Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 28,7 oldu"

Yıldırım, TÜİK'in tespitlerine göre yüzde 52,6 oranlarında olan kayıt dışılığın, Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan bilgilendirme ve rehberlik, kayıtlı istihdama getirilen teşvikler ve sahadaki denetim faaliyetleri sonucunda 2019 nisan döneminde yüzde 34,2'ye 2020 nisan döneminde ise herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranının, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,5 puan azalarak yüzde 28,7 olarak gerçekleştiğini aktararak, "Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,8 puan azalarak yüzde 17,3 olmuştur. Sosyal Güvenlik Sistemi, Covid-19 salgını süresince oldukça başarılı bir sınav verdi. Sosyal Koruma Kalkanı hayata geçirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumu olarak vatandaşların sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını süresince, çalışma hayatının içinde olan gerek işçilerimizin gerekse işverenlerimizin sosyoekonomik haklarını korumak amacıyla birtakım tedbirler alındı. Bu kapsamda işverenlerimizin ve sigortalılarımızın mart-nisan-mayıs prim ödemelerinde 6 aylık ertelemeye gidildi. Salgının etkisiyle faaliyetine ara veren veya Üretim/Hizmet arzında azalmaya giden sektörlerdeki İşverenlerimizin üzerindeki en önemli kalemlerden biri olan İşçi maliyetlerini azaltmak, normalleşmeye dönüldüğünde de elindeki iş gücünü kaybetmemek adına istihdam ettiği işçilere, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği sağlandı" diye konuştu.

Yardımlar devam ediyor

Türkiye genelinde 12 Eylül itibariyle kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon 579 bin 456 kişiye 18 milyar 690 milyon 782 bin 830 lira yardım yapıldığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Nakdi ücret desteği kapsamında 1 milyon 976 bin 532 kişiye 4 milyar 398 milyon 944 bin 124 TL destek ödemesi yapıldı. Ayrıca haftalık normal çalışmaya geçen işverenlerimize takip eden ay başından itibaren, 7252 Sayılı yasayla 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere 3 ay süreli kısa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların, yararlandıkları gün sayısı kadar, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden işçi ve işveren payı sigorta primlerinden mahsup edilmek üzere desteklendi. Sağlanan tüm bu destekler kayıtlı istihdamın hem işçiler açısından, hem de işverenler bakımından ne kadar önemli olduğunun somut göstergesidir. İşverenlerimiz sigortasız işçi çalıştırmamak, SGK'ya verilmesi gereken bildirgeleri zamanında vermek, primlerini düzenli ve zamanında ödemek, sahte sigortalı bildiriminde bulunmamak gibi temel yükümlülükleri yerine getirmeleri kaydıyla, halihazırda 18 farklı teşvik ve destekle güçlendirilmekte, işverenlerin üzerindeki maliyetler önemli ölçüde azaltılmaktadır.

Sigortalı İşçi Çalıştıran İşveren; hem kendi kazanır, hem de ülkesine kazandırır. Ayrıca, sigortasız işçi çalıştırmanın, sigortalı işçi çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve riskli olduğu unutulmamalıdır. Huzurlu bir toplum, güçlü bir Türkiye için, kayıt dışı çalışmayın, çalıştırmayın." - KARABÜK

Karabük, Türkiye, Eylül, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 13:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3,5 milyon kişiye 18 milyar lira destek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1742 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı Serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan kızı ve arkadaşını kurtaran kahraman baba, boğuldu Son dakika: Korona yasaklarını delerek eğlence mekanlarının ruhsatlarını değiştiren işletmeler kapatılacak Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Bennick Afobe, İstanbul'a geldi Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Belediye başkanını tecavüzle suçlayan kadın, teşhis için emniyete çağrıldı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Yunan milletvekili Kammenos'tan Meis itirafı: Lahey'e gidersek kaybederiz Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Kullanım miktarı aynı gelen faturalar farklı! İstanbul'da 18, Bursa'da 50 liralık borç çıkardılar Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı 8 katlı binanın çatısından yere çakılan Ukraynalı kadının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı         
15:16
Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş         
15:11
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı         
14:49
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
İngiltere'de evsizlik krizinin önüne geçilemiyor! 1,5 milyon kişi konut bekleme listesinde bile yer almıyor İngiltere'de evsizlik krizinin önüne geçilemiyor! 1,5 milyon kişi konut bekleme listesinde bile yer almıyor         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı 55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı         
12:10
Fernandinho'nun Galatasaraylı isimleri takibe alması, taraftarları heyecanlandırdı Fernandinho'nun Galatasaraylı isimleri takibe alması, taraftarları heyecanlandırdı         
11:52
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti         
11:39
Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı Emre Mor'un performansının artmasında, yaşam koçu Kim Boye'un olduğu ortaya çıktı         
11:35
Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı         
11:24
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu         
11:18
TFF, naklen yayın parasını ödemeyen beIN SPORTS'a ikinci ihtarı çekti! Süper Lig maçları yayınlanmayabilir TFF, naklen yayın parasını ödemeyen beIN SPORTS'a ikinci ihtarı çekti! Süper Lig maçları yayınlanmayabilir         
11:14
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Son Dakika: Rahmi Koç'un kız kardeşi Suna Kıraç hayatını kaybetti Son Dakika: Rahmi Koç'un kız kardeşi Suna Kıraç hayatını kaybetti         
10:24
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye harcama limiti müjdesi: Hiçbir sıkıntıları kalmadı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye harcama limiti müjdesi: Hiçbir sıkıntıları kalmadı         
09:41
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Burcu Kıratlı, Burcu Kıratlı, "Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı, abartmayın" diyen Şevval Şahin'e öfke kustu         
08:17
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu         
23:25
Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 19:54:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 3,5 milyon kişiye 18 milyar lira destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei