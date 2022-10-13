Polatlı ilçesinde yaşayan Havva D. (22), boşanma aşamasındaki eşi S.D.'nin 3,5 yaşındaki kızları İ.E.D.'ye cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek, 22 Mart 'ta polise şikayette bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan S.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde '12 yaşından küçük altsoyun cinsel istismarı' suçlamasıyla yargılanan S.D., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bugün görülen 3'üncü duruşmaya, tutuksuz S.D. ile eşi Havva D. ve taraf avukatları katıldı.

Kaynak: DHA

Polatlı, 22 Mart, Ankara, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 3,5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında babaya beraat - Son Dakika

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