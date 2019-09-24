Son Dakika Haberleri: 3,5 yaşındaki miniğin telefon tutkusu uykuya böyle yenik düştü
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3,5 yaşındaki miniğin telefon tutkusu uykuya böyle yenik düştü

35 dakika önce

3,5 yaşındaki miniğin telefon tutkusu uykuya böyle yenik düştüAMASYA - Amasya'da 3,5 yaşındaki Mehmetcan Menekşe'nin telefon tutkusu uykuya yenik düştü.

3,5 yaşındaki miniğin telefon tutkusu uykuya böyle yenik düştü

AMASYA - Amasya'da 3,5 yaşındaki Mehmetcan Menekşe'nin telefon tutkusu uykuya yenik düştü.

Günümüzde çocukların en büyük tutkusu olan akıllı telefonlardaki oyunlar çocukları olumsuz etkiliyor ama bazen de her şeye rağmen uyku galip geliyor. Minik Mehmetcan da uykuya yenik düştü. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.

3,5 yaşındaki miniğin telefon tutkusu uykuya böyle yenik düştü

Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:51 Kaynak: İHA
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