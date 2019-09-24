3,5 yaşındaki miniğin telefon tutkusu uykuya böyle yenik düştü

AMASYA - Amasya'da 3,5 yaşındaki Mehmetcan Menekşe'nin telefon tutkusu uykuya yenik düştü.

Günümüzde çocukların en büyük tutkusu olan akıllı telefonlardaki oyunlar çocukları olumsuz etkiliyor ama bazen de her şeye rağmen uyku galip geliyor. Minik Mehmetcan da uykuya yenik düştü. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.