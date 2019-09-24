3,5 yaşındaki miniğin telefon tutkusu uykuya böyle yenik düştü
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3,5 yaşındaki miniğin telefon tutkusu uykuya böyle yenik düştüAMASYA - Amasya'da 3,5 yaşındaki Mehmetcan Menekşe'nin telefon tutkusu uykuya yenik düştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:51 Kaynak: İHA
3,5 yaşındaki miniğin telefon tutkusu uykuya böyle yenik düştü
AMASYA - Amasya'da 3,5 yaşındaki Mehmetcan Menekşe'nin telefon tutkusu uykuya yenik düştü.
Günümüzde çocukların en büyük tutkusu olan akıllı telefonlardaki oyunlar çocukları olumsuz etkiliyor ama bazen de her şeye rağmen uyku galip geliyor. Minik Mehmetcan da uykuya yenik düştü. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.
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