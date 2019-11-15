Son Dakika Haberleri: 3,5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı
Son Dakika Güncel 3,5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı - Son Dakika

3,5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı

6 saat önce

İzmir'de yaşayan ve 3,5 yıldır eşinden boşanmaya çalışan İnci Akbay, boşanmasını adliye önünde Erik Dalı parçasını çalan bando ile kutladı.

3,5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı, System.String[]

İzmir'de yaşayan ve 3,5 yıldır eşinden boşanmaya çalışan İnci Akbay, boşanmasını adliye önünde Erik Dalı parçasını çalan bando ile kutladı. Akbay'a sosyal medyadan da "Erik Dalı" parçasıyla destek yağdı.


Blogger ve yazar İnci Akbay, yaklaşık 3,5 yıl önce eşinden boşanma kararı aldı. Eşiyle boşanmak için mahkemeye başvuran Akbay, yıllar süren çekişmeli dava sonucunda boşandı. 13 Kasım tarihinde resmen boşanan İnci Akbay, boşanmasını İzmir Adliyesi önünde bando eşliğinde kutladı. Arkasında "boşandım" yazan bir ceket giyen Akbay, önce gökyüzüne beyaz balonları bıraktı, ardından da bandonun çaldığı "Erik Dalı" parçası eşliğinde dakikalarca oynadı. Adliye önünde oynayan Akbay'a arkadaşları da eşlik etti.


Sosyal medyadan destek yağmuru


Eşinden boşanmasını adliye önünde oynayarak kutlayan İnci Akbay'a, onlarca takipçisinden de destek videoları geldi. "Erik Dalı Gevrektir" türküsü eşliğinde oynayan Akbay'ın takipçileri ve arkadaşları, videoları İnci Akbay'ı etiketleyerek gönderdi.


Destek videolarının sonrasında açıklama yaparak teşekkür eden İnci Akbay, "3,5 yıl önce iki valiz eşyayla kapının önüne konulmuştum Mavi (kızı) ile ikimiz. Hayatım alt üst olur diye düşünmüştüm. Ne olur bunu gelenekselleştirelim. Her sene 13 Kasım'ı Erik Dalı Günü ilan edelim. 3 buçuk yıldır acımı paylaşarak azalttınız. Sevincimi ve gücümü paylaşarak çoğalttınız. Bunun için minnettarım. Bu süreci yaşayan kadın arkadaşım; şuan her neredeysen yanındayım. Ne olursun bunu bil. Bu süreçte sana destek olabilmek için ne yapabileceksem ben buradayım; çünkü hep söyledim. Aynı acıdan bakanlar beni en iyi anlar. Şimdi İstanbul'a geldim, öğleden sonra döneceğim. Çok değişik hisler içerisindeyim" sözlerine yer verdi. - İZMİR

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
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