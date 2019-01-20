Son Dakika Haberleri: 3,6 Kilo Altında Yurt Dışına Çıkarken Yakalanan Fetö Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

3,6 Kilo Altında Yurt Dışına Çıkarken Yakalanan Fetö Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

13 dakika önce

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmasında 3 yıl 1 ay hapis cezası alan ve 3 kilo 600 gram altınla yurt dışına çıkmak isterken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

3,6 Kilo Altında Yurt Dışına Çıkarken Yakalanan Fetö Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmasında 3 yıl 1 ay hapis cezası alan ve 3 kilo 600 gram altınla yurt dışına çıkmak isterken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, yargılandığı FETÖ/PDY davasında 3 yıl 1 ay hapis cezası alan Sami Boydak, umreye gitmek üzere havaalanına geldi. Burada polis ekipleri tarafından aranan Boydak'ın valizinde bin 59 adet çeyrek altın, 220 adet yarım altın, 138 adet tam altın, 8 adet 'Gremse' tabir edilen altın olmak üzere toplamda bin 425 adet yaklaşık 3,6 kilogram altın ele geçirildi. Ayrıca 1 adet 40 bin TL'lik çek ve 200 bin TL'lik senet ele geçirildi. Sami Boydak, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Sami Boydak adliyeye sevk edildi. Boydak, sağlık kontrolü sırasında gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:05 Kaynak: İHA

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