Son Dakika Haberleri: 3.6 Kilo Altında Yurt Dışına Çıkarken Yakalanan Sami Boydak Adliyeye Sevk Edildi

3.6 Kilo Altında Yurt Dışına Çıkarken Yakalanan Sami Boydak Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

3.6 kilo altında yurt dışına çıkarken yakalanan Sami Boydak adliyeye sevk edildiKAYSERİ - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmasında 3 yıl 1 ay hapis cezası alan ve 3 kilo 600 gram altınla yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Sami Boydak, adliyeye sevk edildi.

3.6 kilo altında yurt dışına çıkarken yakalanan Sami Boydak adliyeye sevk edildi

KAYSERİ - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmasında 3 yıl 1 ay hapis cezası alan ve 3 kilo 600 gram altınla yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Sami Boydak, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, yargılandığı FETÖ/PDY soruşturmasında 3 yıl 1 ay hapis cezası alan Sami Boydak, umreye gitmek üzere havaalanına geldi. Burada polis ekipleri eşliğinde aranan Boydak'ın valizinde, bin 59 adet çeyrek altın, 220 adet yarım altın, 138 adet tam altın, 8 adet 'Gremse' tabir edilen altın olmak üzere toplamda bin 425 adet yaklaşık 3,6 kilogram altın ele geçirildi. Ayrıca, 1 adet 40 bin TL'lik çek ve 200 bin TL'lik senet ele geçirildi. Sami Boydak, 5549 sayılı Suç Gelirlerini Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçundan dolayı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Sami Boydak, adliyeye sevk edildi. Boydak, sağlık kontrolü sırasında gazetecilerin sorduğu soruları cevapsız bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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