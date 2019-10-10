Son Dakika Haberleri: "3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz"
Son Dakika Güncel '3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz'

"3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Avrupa Birliği kendinize gelin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:35 Kaynak: İHA
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