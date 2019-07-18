Son Dakika Haberleri: 3. Adana Lezzet Festivali'ne doğru
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3. Adana Lezzet Festivali'ne doğru

4 saat önce

Adana'da bu yıl "Akdeniz Şöleni" temasıyla üçüncüsü gerçekleştirilecek Lezzet Festivali yürütme kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

3. Adana Lezzet Festivali'ne doğru, System.String[]
Adana'da bu yıl "Akdeniz Şöleni" temasıyla üçüncüsü gerçekleştirilecek Lezzet Festivali yürütme kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.
Vali Demirtaş, toplantıda Lezzet Festivali'nin 4-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceğini hatırlattı.
Adana'nın unutulmaz lezzetlerini dünyaya tanıtacak festivalin en iyi şekilde gerçekleşmesi için yapılan hazırlıkları adım adım takip ettiklerini ifade eden Demirtaş, gerçekleştirdikleri tüm proje ve çalışmalarla kenti önemli bir gastronomi destinasyonuna dönüştürme kararlılığında olduklarını belirtti.
Vali Demirtaş, kentin, geleneksel mutfağına ait değerlerin ön plana çıkarılması ve gastronominin Adana'nın önemli sektörlerinden biri haline dönüşmesinin turizm potansiyeline de önemli katkı sunacağını aktardı.
Toplantıda ayrıca festivalin hazırlık çalışmalarına ilişkin detaylar masaya yatırıldı.
Mahmut Demirtaş, Akdeniz, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:15 Kaynak: AA
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