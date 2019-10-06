3. Adana Lezzet Festivali'ne yoğun ilgi

Adana'da "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenen 3. Adana Lezzet Festivali'nin son gününde gastronomi eğitimi alan gençler yarıştı.

Valilik tarafından üçüncüsü düzenlenen Adana Lezzet Festivali'nin yapıldığı Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta, börekten kebaba, tatlı çeşitlerinden şalgam ve muzlu süte kadar birçok yemek ve içecek çeşidi satışa sunuldu. Kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, stantların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Festivalin son gününde gastronomi eğitimi alan gençler yarıştı, İtalyan aşçı Danilo Zanna bir gastroshow sergiledi. "Büyük Akdeniz Şöleni" kapsamında katılımcı ülkelerin mutfaklarının tanıtıldığı stantlarda yemek ikramında bulunuldu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, festival alanına gelerek konuk ülkelerin ve diğer katılımcıların stantlarını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin şu ana kadar çok iyi geçtiğini söyledi. Festivale yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"İlk iki gün 200 binin üzerinde vatandaşımızın festivalimizi ziyaret ettiğini görünce çok mutlu oldum. İnşallah bundan sonra ilginin daha da artacağını tahmin ediyorum. Bugün daha çok kalabalık olacağını düşünüyorum. Biz festivalin şu anki sonuçlarından çok mutluyuz. Bundan sonra bunu geleneksel bir hale getirerek hem dünya hem ülkemizle paylaşacağız."

Demirtaş, festivalin her sene farklı bir temayla kapılarını açtığını belirterek "Bu yıl 'Büyük Akdeniz Şöleni' olarak gerçekleştirdik. Hakikaten çok iyi oldu. 14 konuk ülkenin stantları var. Bundan sonra daha da geliştireceğiz." dedi.