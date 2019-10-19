Son Dakika Haberleri: 3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi - Şeyh Nur Muhammed Hasan
Son Dakika Güncel 3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi - Şeyh Nur Muhammed Hasan

3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi - Şeyh Nur Muhammed Hasan

2 saat önce

Somali Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Şeyh Nur Muhammed Hasan, 3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nde, "Müslüman coğrafi bağlamda Müslüman kardeşinden uzak olsa dahi her zaman onunla var olan bir bağa sahiptir.

Somali Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Şeyh Nur Muhammed Hasan, 3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nde, "Müslüman coğrafi bağlamda Müslüman kardeşinden uzak olsa dahi her zaman onunla var olan bir bağa sahiptir. Çünkü duyguları ortaktır, çıkarları ortaktır. Aynı şekilde maalesef musibetler ve belalar da ortaktır. Bizler Müslümanlar olarak iman bağından dolayı, kan bağından daha güçlü bağlarla birbirimize bağlıyız." dedi.

3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi - Şeyh Nur Muhammed Hasan

Somali, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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