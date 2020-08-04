3 Ağustos 2020 Haberleri - Son Dakika

3 Ağustos 2020 Haberleri
3 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
- Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
- IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı
- Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar süre verdi
- Temizlik görevlisi, uyardığı grup tarafından feci şekilde dövüldü
- Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili umutları yıkan sözler: Hiçbir zaman bulunamayabilir
- Eski İspanya Kralı Juan Carlos, yolsuzluk iddialarının ardından ülkeden ayrılma kararı aldı
- Fenerbahçe, sol kanat transferi için 5 isim belirledi! Listede Bruma da var
- Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda'ya Sampdoria talip oldu
- Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 eğlence mekanı kapatıldı
- Ayasofya Camii'nin açılışına katılan AK Parti Milletvekili Ahmet Akay, koronavirüse yakalandı
- İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
- Kanser hastası yaşlı adam, evinde tüfekle kendisini vurarak intihar etti
- 19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
- Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
- DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam'ı örnek ülke gösterdi
- Kayışdağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
- 22 yıldır Hatice Bengi'ye şiddet uygulayan eşi tutuklandı
- Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
- Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
- Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir
- Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
- Açılışa hazırlanan halı sahalarda alınacak koronavirüs tedbirleri netleşti
- Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'den iddiaları güçlendiren sözler: İktidara da muhalefete de karşıyım
- Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Olay çirkin bir hal alırsa bunun sorumluluğunu üstlenmeliler
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bahreyn'in Libya iddialarına sert yanıt: Gerçeği yansıtmıyor
- Tatilcilerin bayram dönüşü başladı, trafik kilitlendi
- Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
- İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
- İngiltere'de kafe ve restoranlardaki hesapların yarısı hükümetten
- Van'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
- Evde görülen et yiyen örümcek korkuttu
- Son dönemde artan yangınlar sonrası ormanda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenleme geliyor
- Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
- Taksim'de korsan otoparkçı gözaltına alındı
- Konyaspor'dan Beşiktaş ve Serkan Kırıntılı'ya görüşme tepkisi: Etik olarak yanlış bir yol izliyorlar
- Tırın kaputunda seyahat eden kişi görenleri şaşırttı
- New York borsası haftaya yükselişle başladı
- Serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu
- Beyin kanaması geçirmesine rağmen ambulans verilmeyen yaşlı kadın, hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 12:15
Son Dakika IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı Temizlik görevlisi, uyardığı grup tarafından feci şekilde dövüldü Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili umutları yıkan sözler: Hiçbir zaman bulunamayabilir Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda'ya Sampdoria talip oldu Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 eğlence mekanı kapatıldı İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor 19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam'ı örnek ülke gösterdi Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı