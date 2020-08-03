3 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

Martin Skrtel: Bizim şampiyonluğumuz Liverpool'un şampiyonluğundan zordu

" Başakşehir'de kalmazsam herhangi bir İstanbul ya da Avrupa takımına gitmem ve Slovakya'ya dönerim"

Fenerbahçe sadece Türkiye 'nin değil, Avrupa'nın büyük kulüplerinden bir tanesi" " Manchester United dünya tarihinin önemli takımlarından""Başakşehir'de olmaktan mutluyum" " Okan Buruk yeni nesil hocalar arasında önemli biri" " Kopenhag güçlü bir takım""Attığım 2 golle 6 puan aldık""Liverpool'un şampiyon olmasından dolayı çok mutlu oldum""Başakşehir'de çok profesyonel bir yapı var"

FENERBAHÇE10.30 Sarı-lacivertli kulüpte geleneksel bayramlaşma töreni yapılacak.

BAŞAKŞEHİR

10.30 Turuncu-lacivertliler, Kopenhag maçının çalışmalarına devam edecek.