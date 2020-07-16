3 ahır ile 800 balya saman küle döndü - Son Dakika

3 ahır ile 800 balya saman küle döndü

3 ahır ile 800 balya saman küle döndü Yangın, bölgedeki bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı Manisa'nın Kula ilçesinde yan yana bitişik 3 hayvan damı ile 800 balya saman küle döndü.

3 ahır ile 800 balya saman küle döndü

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Yangın, bölgedeki bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde yan yana bitişik 3 hayvan damı ile 800 balya saman küle döndü. Yangın, bölgedeki bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kula'da alevlerin geceyi aydınlattığı adres Körez Mahallesi idi. Edinilen bilgiye göre saat 21.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolunun İzmir istikametindeki kırsal Körez Mahallesi girişinde Zeynep Acar'a ait yan yana bitişik 3 hayvan damından henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. İçerisindeki 800 balya samanın alev almasıyla daha da büyüyen yangın, çevredeki diğer ev ve damlara sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Damların içerisinde bulunan 9 adet büyük mutfak tüpü ile 2 adet piknik tüpü zamanında yapılan müdahale sonucu patlamadan çıkarıldı. Kullanılamaz hale gelen hayvan damlarında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, bölgedeki bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, hayvan damlarında çıkan yangın, bölgedeki bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hayvan damlarının üzerinden önce duman çıktığı, sonrasında ise kısa sürede bir anda alevlerin yükseldiği görülüyor.

Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 03:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 ahır ile 800 balya saman küle döndü - Son Dakika
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