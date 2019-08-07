Son Dakika Haberleri: 3 ahşap bina yangında kül oldu
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3 ahşap bina yangında kül oldu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta tarihi ahşap binada çıkan yangında 3 ev yanarak kül oldu.

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Kahramanmaraş'ta tarihi ahşap binada çıkan yangında 3 ev yanarak kül oldu. Yangında bir yakınının evinin yandığını gören kadın, hortumla yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Çukuroba Caddesinde bulunan ahşap binada çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle çevre binalara sıçrayan yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yangında ahşap binanın boş olması olası can kaybının önüne geçti.

Tarihi binada çıkan yangın çevredeki evlere de sıçradı. Yakınının evine sıçrayan yangını gören bir kadın ise yangına hortumla müdahale etti.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:31 Kaynak: İHA
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