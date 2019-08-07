3 ahşap bina yangında kül oldu
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Kahramanmaraş'ta tarihi ahşap binada çıkan yangında 3 ev yanarak kül oldu.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:31 Kaynak: İHA
'ta tarihi ahşap binada çıkan yangında 3 ev yanarak kül oldu. Yangında bir yakınının evinin yandığını gören kadın, hortumla yangını söndürmeye çalıştı.
Yangın, Dulkadiroğlu
ilçesi Fevzipaşa
Mahallesi Çukuroba Caddesinde bulunan ahşap binada çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle çevre binalara sıçrayan yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yangında ahşap binanın boş olması olası can kaybının önüne geçti.
Tarihi binada çıkan yangın çevredeki evlere de sıçradı. Yakınının evine sıçrayan yangını gören bir kadın ise yangına hortumla müdahale etti.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KAHRAMANMARAŞ
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