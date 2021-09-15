3.Alaşehir Festivalimiz Niran Ünsal Konseri ve Tavla Turnuvasıyla Devam Etti - Son Dakika
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3.Alaşehir Festivalimiz Niran Ünsal Konseri ve Tavla Turnuvasıyla Devam Etti

15.09.2021 22:53
3.Alaşehir Festivalimiz Niran Ünsal Konseri ve Tavla Turnuvasıyla Devam Etti

3. Alaşehir Üzüm Festivalimizin ikinci günü, masa tenisi turnuvası ve ünlü sanatçı Niran Ünsal konseriyle devam etti.

3. Alaşehir Üzüm Festivalimizin ikinci günü, masa tenisi turnuvası ve ünlü sanatçı Niran Ünsal konseriyle devam etti

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Kaynak: Habermetre

Niran Ünsal, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum 3.Alaşehir Festivalimiz Niran Ünsal Konseri ve Tavla Turnuvasıyla Devam Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3.Alaşehir Festivalimiz Niran Ünsal Konseri ve Tavla Turnuvasıyla Devam Etti - Son Dakika
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