Son Dakika Haberleri: 3 Alman Çığ Altında Kaldı, Bir Kişi de Kayıp

3 Alman Çığ Altında Kaldı, Bir Kişi de Kayıp

33 dakika önce

ALMAN polisi, çığ altında kalan 32, 36 ve 57 yaşındaki kayakçıların hayatını kaybettiğini, 28 yaşındaki diğer kayakçının ise kayıp olduğunu bildirdi.

3 Alman Çığ Altında Kaldı, Bir Kişi de Kayıp, System.String[]
ALMAN polisi, çığ altında kalan 32, 36 ve 57 yaşındaki kayakçıların hayatını kaybettiğini, 28 yaşındaki diğer kayakçının ise kayıp olduğunu bildirdi. Kurtarma ekipleri dördüncü kayakçıya ulaşabilmek için çalışıldığını ancak ikinci bir çığ tehlikesi nedeniyle çalışmanın ağır ilerlediğini belirtti.

Çığ Komisyonu, daha önce Lech kasabasında kar kalınlığının bir metreyi aştığını ve 2 bin metre yükseklikte çığ tehlikesi oluşabileceğini duyurmuştu. Alman grubun ise kayağa yasaklanan bir bölgede kayak yaptıkları da öğrenildi.

Avusturya ve Almanya'da son bir hafta içinde çığ altında kalarak hayatlarını kaybeden kayakçıların sayısı 15'i buldu. Meteoroloji uzmanları, yoğun kar yağışı ve ardından yağan yağmurla karın ağırlaştığını bu nedenle de sık sık çığ düşmesi meydana geldiğini belirtti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:32 

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