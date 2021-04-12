3. Anadolu'nun Kadın Gücü yarışması kadın üreticileri çağırıyor - Son Dakika

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işleten Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) tarafından, kültürel mirasımızı kadın üreticiler aracılığıyla dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen 'Anadolu'nun Kadın Gücü' yarışması bu yıl üçüncü kez 'Şans' temasıyla düzenleniyor. Geleneksel motifleri ve kültürel değerleri modernize ederek günümüze taşıyan ürünlere dönüştürmeyi teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada, Türkiye'nin dört bir yanından kadın tasarımcı ve üreticiler 5 ayrı kategoride yarışıyor.

Yarışmada, Takı, Tekstil, Ev & Dekorasyon, Kahve Seti kategorilerinde satışa sunulmaya hazır ürünler yarışırken; illüstrasyon kategorisinde yaratıcı çizgiler arasından seçim yapılacak. Yarışma, www.anadolununkadingucu.com adresi üzerinden 30 Nisan 2021'e kadar başvuruları kabul ediyor.

Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya geçtiğimiz iki yılda 59 kentten 2000'e aşkın kadın üretici katıldı. Yarışmada, jüri tarafından 5 kategoride finalistler arasında değerlendirme yaptıktan sonra her kategorinin birinci sonuçları Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Birincilere 10 bin TL ön alım garantisi veren yarışmada, yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla; bölgedeki kadın üreticiler ilgili müze mağazalarının tedarikçi listesine de alınacaklar.

Kültürel Mirası Yaşatmak için Kadın Kooperatifleri ile İş birliği

Yarışmanın bu yılki önemli özelliklerinden biri de bölgesel kadın üretimini desteklemek için kadın kooperatifleri ile yapılan iş birliği. Müze mağazalarındaki ürün ihtiyaçlarının bölgesel kaynaklarla iş birliği içerisinde çözülmesi amacıyla kadın kooperatifleri ile bağlantı kuruluyor.Böylece, kadın kooperatiflerindeki kadın emeğinin doğru hedef kitleyle buluşturulması hedefleniyor.

Bağlıkaya: "Anadolu'nun kültürel mirasını kadın üreticilerimiz dünyaya tanıtacak"

Anadolu Kültürel Girişimcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ege Bağlıkaya "Anadolu Kültürel Girişimcilik olarak131 müzenin 177 mağazasında hizmet veriyoruz. Mağaza ağımız ile dünyanın en büyük mağazacılık zinciriyiz. Müze mağazalarımızı ziyaret eden her ziyaretçi, buradan alınan her hediye ise, ülkemizi ve o müzedeki eşsiz kültürel mirasımızı temsil ediyor.

Bizi en heyecanlandıran da bu toprakların kültürel mirasını dünyaya tanıtmak. Tarih boyunca Anadolu'da kadınlar kimi zaman bir dokuma yaparak, kimi zaman bir mücevher işleyerek, kimi zaman bir nakışla kültürü ilmek ilmek işlediler. Şimdi, biz bu topraklarda Anadolu'nun zengin birikimini kendi yaratıcı dokunuşlarıyla yorumlayan kadın üretici ve tasarımcıları, bu yarışmayla bir araya getirmeyi hedefliyoruz.

Bağlıkaya, "Pandemi döneminde olumsuz etkilenen turizmin aşılamaların ardından tekrar hareketleneceğini öngörüyoruz. Bu dönemde ülkemizin kültürüne ve Anadolu topraklarının tarih boyunca medeniyetin beşiği olduğuna dikkat çekerek ''Şans teması" yarışan ürünleri müze mağazalarımızda ürünleri satışa sunacağız. Böylece, mağazalarımız aracılığı ile hem kadın ürünlerini dünyaya satmasına destek olacağız hem de kültürel mirası güçlendireceğiz ." dedi.

Anadolu'nun Kadın Gücü Yarışması Proje Yürütücüsü Seçil Şendağ; "3. yılına giren bu yarışma kadın üreticileri sadece tedarikçi yapmakla kalmıyor aynı zamanda verdiğimiz desteklerle de onların üretim ve pazarlama kapasitesine destek veriyoruz. Geçen yıllarda gelen 2000başvuru arasından birincilere verilen 10'ar bin liralık ürün alımı garantisinin yanı sıra, ön değerlendirme grubundan seçilenler ve yarışmaya katılanlar, tedarikçi havuzuna alındı. Amacımız kadın üretici ve tasarımcı sayısını artırmak. Yerel üretimi desteklemek ve kadın üreticilerin kalkınmasına fayda sağlamak bizim için çok değerli" dedi. "Bireysel üreticiler kadar kolektif üretim de çok kıymetli. Yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla Kadın Kooperatifleri için de bu yıl özel bir kategori açıyoruz. " dedi.

Her yıl düzenlenen Anadolu'nun Kadın Gücü yarışması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletme yetkisine sahip Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG), Kültür ve Turizm Bakanlığı'nınve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) iş birliği ile, kadın girişimci ve tasarımcılara yönelik düzenleniyor. Anadolu'nun Kadın Gücü adını taşıyan yarışma sonucunda seçilecek ürünler, AKG yetki alanlarındaki müze mağazalarında satışa sunulacak.