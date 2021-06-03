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3. Anadolu'nun Kadın Gücü Yarışması rekor sayıda başvuru sayısına ulaştı - Son Dakika

3. Anadolu'nun Kadın Gücü Yarışması rekor sayıda başvuru sayısına ulaştı

03.06.2021 09:49
3. Anadolu'nun Kadın Gücü Yarışması rekor sayıda başvuru sayısına ulaştı, System.String[]

'ŞANS' temasıyla kadın üreticileri çağıran Anadolu'nun Kadın Gücü Yarışması, pandemi dönemine rağmen 67 ilden 1506 kadın başvuru sayısına ulaşarak sürecini tamamladı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işleten Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) tarafından, kültürel mirasımızı kadın üreticiler aracılığıyla dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen 'Anadolu'nun Kadın Gücü' yarışması bu yıl üçüncü kez 'Şans' temasıyla düzenlendi.Geleneksel motifleri ve kültürel değerleri modernize ederek günümüze taşıyan ürünlere dönüştürmeyi teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada, Türkiye'nin dört bir yanından kadın tasarımcı ve üreticiler 5 ayrı kategoride yarışacak. Pandemi koşullarına rağmen üreten kadınlar, yarışmaya büyük bir ilgi gösterdi. Yarışmaya, 1506 kadın girişimci başvuru yaptı.

Yarışmada, Takı, Tekstil, Ev & Dekorasyon, Kahve Seti kategorilerinde satışa sunulmaya hazır ürünler yarışırken; illüstrasyon kategorisinde yaratıcı çizgiler arasından seçim yapılacak.

Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya son üç yılda 3500'ü aşkın kadın üretici başvuru yaptı. Bu yıl ise 67 ilden 1506 kadın girişimci başvuru yaparak son 2 yılın başvuru rakamlarını pandemiye rağmen geride bıraktı.

Yarışmada, jüri tarafından 5 kategoride finalistler arasında değerlendirme yaptıktan sonra her kategorinin birinci sonuçları açıklanacak. Birincilere 10 bin TL ön alım garantisi veren yarışmada, yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla; bölgedeki kadın üreticiler ilgili müze mağazalarının tedarikçi listesine de alınacaklar.

Yarışmaya 67 ilden 5 ayrı kategoride ürün ve tasarımlarıyla başvuran kadın yarışmacılar; en büyük ilgiyi Ev Dekorasyon kategorisine gösterdi. Kadın Girişimciler, Ev Dekorasyon 'da 508, Takı kategorisinde 344, Kahve Seti'nde 92, Tekstil'de 383 ve İllüstrasyon 'da 179 olmak üzere toplamda 1506 başvuruyla katılım sağladı.

Kültürel Mirası Yaşatmak için Kadın Kooperatifleri ile İş birliği

Yarışmanın bu yılki önemli özelliklerinden biri de bölgesel kadın üretimini desteklemek için kadın kooperatifleri ile yapılan iş birliği. Müze mağazalarındaki ürün ihtiyaçlarının bölgesel kaynaklarla iş birliği içerisinde çözülmesi amacıyla kadın kooperatifleri ile bağlantı kuruluyor. Böylece, kadın kooperatiflerindeki kadın emeğinin doğru hedef kitleyle buluşturulması hedefleniyor.

Bağlıkaya: "Yerel üretimi desteklemek ve kadın üreticilerin kalkınmasına fayda sağlamak bizim için çok değerli"

Anadolu Kültürel Girişimcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ege Bağlıkaya "Anadolu Kültürel Girişimcilik olarak 186 müze ve ören yerinde hizmet veriyoruz. Mağaza ağımız ile dünyanın en büyük mağazacılık zinciriyiz. Müze mağazalarımızı ziyaret eden her ziyaretçi, buradan alınan her hediye ise, ülkemizi ve o müzedeki eşsiz kültürel mirasımızı temsil ediyor.

Bizi en heyecanlandıran da bu toprakların kültürel mirasını dünyaya tanıtmak. Tarih boyunca Anadolu'da kadınlar kimi zaman bir dokuma yaparak, kimi zaman bir mücevher işleyerek, kimi zaman bir nakışla kültürü ilmek ilmek işlediler. Şimdi, biz bu topraklarda Anadolu'nun zengin birikimini kendi yaratıcı dokunuşlarıyla yorumlayan kadın üretici ve tasarımcıları, bu yarışmayla bir araya getirmeyi hedefliyoruz.

Bağlıkaya, "Pandemi döneminde olumsuz etkilenen turizmin aşılamaların ardından tekrar hareketleneceğini öngörüyoruz. Bu dönemde ülkemizin kültürüne ve Anadolu topraklarının tarih boyunca medeniyetin beşiği olduğuna dikkat çekerek ''Şans teması" yarışan ürünleri müze mağazalarımızda ürünleri satışa sunacağız. Böylece, mağazalarımız aracılığı ile hem kadın ürünlerini dünyaya satmasına destek olacağız hem de kültürel mirası güçlendireceğiz." dedi.

Anadolu'nun Kadın Gücü Yarışması Proje Yürütücüsü Seçil Şendağ; "3. yılına giren bu yarışma kadın üreticileri sadece tedarikçi yapmakla kalmıyor aynı zamanda verdiğimiz desteklerle de onların üretim ve pazarlama kapasitesine destek veriyoruz. Geçen yıllarda gelen 2000 başvuru arasından birincilere verilen 10'ar bin liralık ürün alımı garantisinin yanı sıra, ön değerlendirme grubundan seçilenler ve yarışmaya katılanlar, tedarikçi havuzuna alındı. Amacımız kadın üretici ve tasarımcı sayısını artırmak. Yerel üretimi desteklemek ve kadın üreticilerin kalkınmasına fayda sağlamak bizim için çok değerli" dedi. "Bireysel üreticiler kadar kolektif üretim de çok kıymetli. Yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla Kadın Kooperatifleri için de bu yıl özel bir kategori açıyoruz "dedi.

Her yıl düzenlenen Anadolu'nun Kadın Gücü yarışması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletme yetkisine sahip Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG), Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) iş birliği ile, kadın girişimci ve tasarımcılara yönelik düzenleniyor. Anadolu'nun Kadın Gücü adını taşıyan yarışma sonucunda seçilecek ürünler, AKG yetki alanlarındaki müze mağazalarında satışa sunulacak.

Girişimcilik, Türkiye, Pandemi, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 3. Anadolu'nun Kadın Gücü Yarışması rekor sayıda başvuru sayısına ulaştı - Son Dakika


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