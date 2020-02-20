3. Antalya Bisiklet Turu başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor 3. Antalya Bisiklet Turu başlıyor - Son Dakika Spor

3. Antalya Bisiklet Turu başlıyor

15 dakika önce

Antalya Bisiklet Turu’nun üçüncüsü, bugün Antalya Yat Limanı’nda startı verilecek etapla başlıyor.

3. Antalya Bisiklet Turu başlıyor, System.String[]

Antalya Bisiklet Turu’nun üçüncüsü, bugün Antalya Yat Limanı’nda startı verilecek etapla başlıyor. 23 ülkeden tam 29 takım 174 bisikletçinin yer alacağı turda, bu sene ilk defa bir World Tour takımı da yer alacak. Ayrıca Türkiye’den iki bisiklet ekibi yarışta olacak. Takımlar şu şekilde:

World Tour Takımı: Israel Start- Up Nation (İsrail)

Pro-Kıta Takımı:Alpecin – Fenix (Belçika), Sport Vlaanderen – Baloise (Belçika), Bingoal Wallonie Bruxelles (Belçika), Bardiani-CSF-Faizanè (İtalya), Vini Zabu'_Ktm (İtalya).

Kıta Takımı:Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Salcano Sakarya BB (Türkiye), Bike Aid (Almanya), Team Felbermayr Simplon Wels (Avusturya), Tirol KTM Cycling Team (Avusturya), Bahrain Cycling Academy (Bahreyn), Minsk Cycling Club (Belarus), Tarteletto - Isorex Cycling Team (Belçika), BHS – PL Beton Bornholm (Danimarka), Sidi Ali Pro Cycling Team (Fas), A Bloc CT (Hollanda), Canyon DHB P/B Soreen (İngiltere), Kometa – Xstra Cycling Team (İspanya), Akros – Excelsior – Thömus (İsviçre), Cambodia Cycling Academy (Kamboçya), Vino – Astana Motors (Kazakistan), Leopard Pro Cycling (Lüksemburg), Team Sapura Cycling (Malezya), Mazowsze Serce Polski (Polonya), Team Giotti Victoria (Romanya), Adria Mobil (Slovenya).

Milli Takım:Rusya Milli Takımı ve Ukrayna Milli Takımı.

Her etap, Antalya’nın farklı bir güzelliğini ön plana çıkaracak

Perge ve Termessos antik kentlerinin, Manavgat ve Kurşunlu şelalelerinin, Adrasan Koyu ve Olimpos kumsallarının, Antalya Havalimanı’nın, Corendon Airlines uçağının ve Chimera yanartaşının bisikletçilere eşlik edeceği Tour of Antalya, her etabında Antalya’nın farklı bir doğal güzelliğine ve simge noktasına vurgu yapacak. Organizasyonun etap programı ise şu şekilde:

I. Etap: Antalya – Antalya, 149.2 km (20 Şubat 2020 Perşembe)

II. Etap: Kemer – Antalya, 165.3 km (21 Şubat 2020 Cuma)

III. Etap: Aspendos – Termessos, 101.6 km (22 Şubat 2020 Cumartesi)

IV. Etap: Side – Antalya, 136.8 km (23 Şubat 2020 Pazar)

Antalya Yat Limanı, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:14 
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