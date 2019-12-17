3 Antalya'da bir bankada silahlı soygun girişimi - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu öne sürülen zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.



Özel harekat polisleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi. Bankanın bulunduğu cadde, araç ve vatandaşların geçişine kapatıldı.



Zanlı J.O. tarafından çalışanları dışarıya çıkarılan bankanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.



Bankaya giren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir tarafından ikna edilen zanlı gözaltına alındı.



Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.



Olay yeri inceleme ekipleri bankada çalışma başlattı.



Valilikten açıklama



Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Özbekistan uyruklu 40 yaşındaki bir kişinin elinde kurusıkı tabancayla Konyaaltı Caddesi'ndeki bir banka şubesine girdiği, şubede bulunanları dışarıya çıkardığı bildirildi.



Açıklamada, "Emniyet birimlerimiz olay yerine ivedi bir şekilde intikal etmiş, kendisinin dolandırıldığını, dolandırılmasıyla ilgili dikkat çekmek için böyle bir eyleme giriştiğini ifade eden şahıs, iki emniyet görevlisi ve bir banka güvenlik görevlisi tarafından ikna edilmiş ve eylem sonlandırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Rehin alınan güvenlik görevlisi olayı anlattı



Rehin alınan bankanın güvenlik görevlisi Gürkan Yurt, zanlının içeriye silahıyla girdiğini belirterek, "Kadınları çıkaralım.' dedim. O da kimseye zarar vermeyeceğini söyledi. Personel ile müşterileri dışarı çıkardık, sadece ben içeride kaldım. Dolandırıldığını söyledi, sadece burayı biliyormuş, buradan birkaç kere işlem yapmış. Bir emlakçı tarafından dolandırılmış. Emniyet amiri görüştü, kendisini ikna etti. Zaten silahı da sahteymiş, onlarla benim silahımı aldı." diye konuştu.



Bankadaki müşterilerden Dilek Dolu, banka işlemleri için geldiği bankada iki elinde silah olan zanlıyı gördüğünü, sonra kendisi gibi diğer müşterilerin bankadan çıktığını aktardı.

Banka çalışanları ve müşteriler olayı tatbikat sanmış

Öte yandan ifadesine başvurulan banka çalışanları ve müşterilerin ifadesinde, sakin şekilde içeriye giren şüphelinin, çantasında 3 kilogram ağırlığında bomba olduğunu söylediği öğrenildi.

İfadelerde, şüphelinin tavırlarına ilişkin olarak şu anlatımlara yer verildi:

"Önce tatbikat sandık. Zanlı, para istemedi. Herkesin dışarı çıkmasını istedi. Bu sırada 'Dışarısı oldukça soğuk. Montunuzu almayı unutmayın, üşürsünüz. Merak etmeyin, biraz sonra döneceksiniz.' dedi. Kimseye zarar vermedi."

Şüphelinin ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadesinde, ticaret yapmak için dükkan arayışı içerisine girdiğini söylediği bildirildi.

Bir dükkanı beğendiğini, emlakçıyla 300 bin liraya anlaştığını söylediğini aktaran şüphelinin ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Tapuda devir işlemini yaptık. Ancak bana satılan dükkan beğendiğim değil, farklı bir dükkan çıktı. Tapuda üzerime verilen dükkanın değeri 300 bin liranın çok altında. Bu olayın ardından birkaç küçük dolandırıcılığa daha uğradım. Buradan daha önce işlem yaptığım, kredi çektiğim için sesimi duyurmak amacıyla bankaya gelerek bu eylemi yapmaya karar verdim."

Öte yandan yetkililerin şüpheliyi, hakkını hukuki yöntemle araması gerektiğini, bu tür şeylerle hakkını alamayacağı gibi çok sevdiği çocuğunu da bir daha göremeyebileceğini söyleyerek ikna ettiği bildirildi.