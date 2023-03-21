Binaların arasındaki ağır hasarlı cami minaresi, endişe veriyor! Aniden yıkılabilir - Son Dakika
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Binaların arasındaki ağır hasarlı cami minaresi, endişe veriyor! Aniden yıkılabilir

21.03.2023 14:33

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinde Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkılırken, birçok bina ve ibadethanelerde hasar meydana geldi. 3 bina arasında olan ve ağır hasarlı olduğu belirlenerek ibadete kapatılan Yeşil Cami'nin minaresi binada oturanları ve çevre esnafı korkutuyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkılırken, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Birçok bina ve yapıda hasar meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında Yenişehir Mahallesi Lise Caddesi üzerinde yer alan Yeşil Cami de, depremde ağır hasarlı olarak tespit edilerek, mühürlenip ibadete kapatıldı. 3 bina arasındaki çökme riski taşıyan ve çatlaklar meydana gelen cami minaresi ise binalarda oturanları ve çevre esnafını tedirgin ediyor.

DİLEKÇE VERİLDİ

Caminin yanındaki 9 katlı binanın zemin katında çay evi işleten Ramazan Akman, depremin 2'nci gününden beri caminin hasarlı olduğunu ve bina sakinlerinin dilekçe vermesine rağmen henüz yıkılmadığını söyledi. Akman, "Bina sakinleri de korkuyor ve esnaf da sıkıntıda. Tamamen sıkıntıya düştük. Caminin minaresinde çatlaklıklar var. Deprem korkusu bizi zaten kötü duruma sokarken, bir de devam eden artçı depremlere rağmen herhangi bir işlem yapılmaması, insanları mağdur duruma sokuyor. Bir an önce bu camiye müdahale edilmesi gerekiyor" dedi.

3 apartmanın arasındaki ağır hasarlı caminin minaresi, çevredekileri tedirgin ediyor

"İNSANLARIN CANI TEHLİKEDE"

En ufak bir sarsıntıda hayatların tehlikeye gireceğini söyleyen Akman "Minare ile bina arasında yaklaşık 5 metre var. Şu an bu minare 3 binanın tam ortasında bulunuyor. Herhangi bir artçı depremde hangi binanın üzerine düşeceğini bilmiyoruz. Esnaf ve bina sakinleri olarak mağduruz. En önemlisi insanların canı burada tehlikede" ifadelerini kullandı.

3 apartmanın arasındaki ağır hasarlı caminin minaresi, çevredekileri tedirgin ediyor
3 apartmanın arasındaki ağır hasarlı caminin minaresi, çevredekileri tedirgin ediyor
3 apartmanın arasındaki ağır hasarlı caminin minaresi, çevredekileri tedirgin ediyor
3 apartmanın arasındaki ağır hasarlı caminin minaresi, çevredekileri tedirgin ediyor
3 apartmanın arasındaki ağır hasarlı caminin minaresi, çevredekileri tedirgin ediyor
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: buraya cami mi yapılır allah aşkına? bu nasıl bir din anlayışıdır ? yer kalmadı da apt ların ortasına cami mi yapılır? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Depremde hasar alan camiyi gören bir daha bakıyor Depremde hasar alan camiyi gören bir daha bakıyor Depremde zarar gören minareye kontrollü yıkım Depremde zarar gören minareye kontrollü yıkım

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Binaların arasındaki ağır hasarlı cami minaresi, endişe veriyor! Aniden yıkılabilir - Son Dakika


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