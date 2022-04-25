3 araca çarparak durabildi: Aşırı hız felaketle sonuçlanıyordu - Son Dakika
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3 araca çarparak durabildi: Aşırı hız felaketle sonuçlanıyordu

25.04.2022 15:14

Maltepe'de bir otomobil sürücüsü aşırı hız nedeniyle az daha canından oluyordu. Seyir halindeki 3 araca çarparak durabilen araçtaki sürücü olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Saat 11.45 sıralarında Maltepe sahil yolu Kadıköy istikametinde edinilen bilgiye göre aşırı hız yaparak seyir halinde olan araç sürücüsü Burak G. direksiyon hakimiyetini kaybederek önce panelvan minibüse çarptı. Çarptığı araçtan sonra duramayan araç, ardından başka bir otomobile çarparak takla attı. Takla atan araç sürücü kursuna ait bir aracın üstüne düştü.

Aşırı hız yapan sürücü, seyir halindeki 3 araca çarparak takla attı

HAFİF YARALANDI

Araca çarparak takla atan Burak G. takla atma sonucu yine seyir halinde olan sürücü kursu otomobilinin üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle olduğu yere düşen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Burak G. kazayı hafif yara alarak atlattı. Kaza sonucu olay yerine intikal eden sağlık ekipleri kontrol amaçlı tüm araç sürücülerine müdahale etti. Öte yandan kazayı hafif yara alarak atlatan sürücü Burak G. sağlık ekiplerinin tedavi amaçlı hastaneye götürme teklifini reddetti.

Aşırı hız yapan sürücü, seyir halindeki 3 araca çarparak takla attı

TRAFİK OLUŞTU

Kaza sonucu sahil yolunda trafik yoğunlaşırken uzun kuyruklar oluştu. takla atan araç için olay yerine çekici gelirken itfaiye ekipleri de olay yerinde ilk çalışmaları yürüttü. Kaza yerine gelen polis ekipleri olay yerinde asayişi sağlarken, trafik polisleri de trafiği kontrol altına almaya çalıştı.

"SOL ŞERİTTEN İNANILMAZ HIZLI GELDİ"

Olayı anlatan Ali Erdem, "Kaza önce kırmızı aracın sol şeritten inanılmaz hızlı gelmesiyle oldu. Arkada gördüğünüz şu araçlara, çarpıp havalandı. Yaklaşık 20-30 metre havalanıp şu ilerdeki sürücü kursu aracın üstüne çarpıp kondu yere" dedi.

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Maltepe, Tragger, Saat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 araca çarparak durabildi: Aşırı hız felaketle sonuçlanıyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 araca çarparak durabildi: Aşırı hız felaketle sonuçlanıyordu - Son Dakika
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