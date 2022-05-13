3 aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı - Son Dakika
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3 aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı

13.05.2022 15:15
3 aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hafif ticari araç ve 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hafif ticari araç ve 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Bir otomobilin takla attığı, hafif ticari aracın da devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce- Zonguldak D-655 Karayolu Dadallı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan hafif ticari araç ve 2 otomobil, zincirleme kazaya karıştı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç devrilirken, bir otomobil de takla attı. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

3 aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı
3 aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı
3 aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı
3 aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı
3 aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı

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Zonguldak, Otomobil, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı - Son Dakika


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