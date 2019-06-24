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3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

1 saat önce

3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandıZONGULDAK - Zonguldak'ta terminal kavşağında 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta terminal kavşağında 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde terminal kavşağında meydana geldi. 67 ZJ 388 plakalı otomobil hızını almayarak 14 DN 397 kamyonete çapıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 14 DN 397 kamyonet park halindeki 67 ZJ 388 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 bayan yolcuya olay yerinde müdahale ederek Atatürk Devlet Hastanesine getirdi. Yaralı bayan yolcuların durumu iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan çekildi.
3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:28 Kaynak: İHA
Zonguldak, 3. Sayfa
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