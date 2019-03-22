Son Dakika Haberleri: 3 Aracın Karıştığı Kazada Can Pazarı: 1'i Ağır 2 Yaralı

3 Aracın Karıştığı Kazada Can Pazarı: 1'i Ağır 2 Yaralı

34 dakika önce

İzmir-Aydın yolu üzerinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada adeta can pazarı yaşanırken, kazada 1'i ağır toplam 2 kişi yaralandı.

3 Aracın Karıştığı Kazada Can Pazarı: 1'i Ağır 2 Yaralı, System.String[]
İzmir- Aydın yolu üzerinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada adeta can pazarı yaşanırken, kazada 1'i ağır toplam 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Torbalı ilçesinde, Aydın yönünden İzmir istikametine doğru seyir halinde olan 20 BBR 58 plakalı araç, iddialara göre sollama yaptığı sırada önündeki 09 SV 404 plakalı araca çarptı. Kaza nedeniyle karşı şeride geçen 09 SV 404 plakalı araç, bu kez Torbalı istikametinden gelen 35 AEH 967 plakalı tır ile çarpıştı ve tırın altında kaldı. Feci kazada can pazarı yaşanırken, olay yerine ambulans ve AKS ekipleri sevk edildi. Kazada, 09 SV 404 plakalı araç sürücüsü ağır yaralanırken, 20 BBR 58 plakalı araç sürücüsü de hafif şekilde yaralandı ve Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üç aracın karıştığı kazanın görüntüleri ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:23 Kaynak: İHA

Torbalı, Aydın, İzmir, 3. Sayfa
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