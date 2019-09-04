Son Dakika Haberleri: 3 aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı var
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3 aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı var

1 saat önce

Kayseri'de işçi servisinin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı.

3 aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı var, System.String[]

Kayseri'de işçi servisinin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir semtinde 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Bir aracın takla attığı kaza yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kaza sonrasında olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

(İHA)

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
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